Départs en vacances de février : adoptez les bons réflexes !

Découvrez 3 règles de sécurité essentielles lors de vos trajets d’hiver sur l’autoroute.

1. Je prépare mon voyage

Avant de partir, il est important de vous renseigner sur les conditions de circulation et de : pneus, batterie, moteur, freins, essuie-glaces… L’hiver reste la période de l’année où nos véhicules nécessitent le plus d’attention. N’oubliez pas de prévoir à bord : couverture chaude, nourriture et eau en quantité suffisante. Si vous partez aux sports d’hiver, pensez à équiper votre véhicule de pneus hiver ou à disposer de chaînes ou de chaussettes à neige dans votre coffre, des dans de nombreux départements de montagne.

2. J'adapte ma conduite aux conditions météo

En période hivernale, les conditions de circulation peuvent rapidement se dégrader. Pour rester en sécurité, il est important :

• d’adapter votre conduite en toute circonstance et notamment en cas de verglas ou de neige

• de respecter les inter-distances tout au long de votre trajet

• d’anticiper les freinages et de modérer votre vitesse

• d’écouter les consignes de sécurité diffusées

3. Partez reposé et arrêtez-vous régulièrement

Il est important de prendre le volant reposé et détendu. Evitez de partir après une journée fatigante et chargée. L’alcool et les médicaments sont à proscrire pour éviter les effets secondaires et les risques de somnolence. Pensez aussi à vous arrêter régulièrement, et ce dès les premiers signes de fatigue, afin de refaire le plein de vigilance et d’attention.