Vous empruntez l’autoroute cet été en direction de l’Italie ou de l’Espagne ? Bonne nouvelle ! Les aires de services des autoroutes A8 et A9 vous proposent de découvrir les produits régionaux mis en vente dans leurs boutiques.



Créée par la région Occitanie, la marque réunit désormais près de 15 000 produits et 2 000 entreprises sous une bannière commune. Tout en permettant aux consommateurs d'identifier facilement les produits cultivés sur le territoire, elle offre une forte visibilité aux entreprises agroalimentaires régionales, en France et à l'international.

Recettes traditionnelles, fruits et légumes gorgés de soleil, vins et fromages à forte personnalité, viandes bien élevées, produits de la mer Méditerranée… Avec 13 500 produits agréés et 1 820 producteurs adhérents, « Sud de France » vous offre une gamme de produits complète et authentique, représentative de la richesse des productions régionales. Cet été, pour vous inviter à découvrir ces produits, « Sud de France – l’Occitanie » vous offre un tote-bag pour l’achat de 3 produits de la marque.



Offre valable du 27 juillet au 10 août 2023 dans 9 boutiques partenaires de l’opération, dans la limite des stocks disponibles :