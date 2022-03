En France, près d’une personne sur cinq tuée dans les accidents de la route a entre 18 et 24 ans. Cette tranche d’âge ne représente pourtant que 8 % de la population. Au niveau national comme mondial, les accidents de la route constituent la première cause de mortalité chez les jeunes adultes*.



Face à ce constat la Fondation VINCI Autoroutes a décidé d’agir en soutenant la réalisation d’une étude sociologique inédite, dans le cadre de son programme de recherche sur la prévention des risques chez les jeunes conducteurs. Pilotée par David Le Breton, professeur de sociologie à l’université de Strasbourg, cette vaste enquête examine le rapport des jeunes à la conduite et à l’automobile. Quel regard portent-ils sur leur apprentissage de la conduite et l’influence de leurs pairs ? Quels usages ont-ils de leur voiture ? Comment conçoivent-ils leur rapport à la règle, et aux autres, sur la route ? Quelle conscience ont-ils des risques auxquels ils sont exposés et comment y font-ils face ?



Les conclusions de cette étude, exposées dans l’ouvrage collectif dirigé par David Le Breton, Les jeunes au volant (aux éditions érès), ont été présentées ce matin chez Leonard:Paris.

En présence de Marie Gautier-Melleray, déléguée interministérielle à la sécurité routière, des experts de la sécurité routière, des conduites à risques et de l’adolescence (sociologues, pédopsychiatres, psychologues, spécialistes du sommeil…) ont croisé leurs réflexions pour identifier de nouveaux leviers susceptibles de réduire l’exposition des jeunes au risque routier.