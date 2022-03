Jeudi 17 mars 2022, de 17h à 21h, VINCI Autoroutes, Truckfly et Coreforetech proposent une soirée « spéciale poids lourd » sur l’aire de Mornas (autoroute A7).

Au programme de ce rendez-vous : des rencontres, des vidéos et des témoignages ainsi qu’un jeu-concours pour gagner une montre connectée équipée du dispositif Corefortech.



L’idée de cet événement est de venir à la rencontre de ceux et celles qui sont sur la route toute l’année et qui ont fait partie de la deuxième ligne durant le confinement. Venez échanger le temps d’une soirée avec nous et découvrez les services mis en place sur nos autoroutes pour faciliter votre trajet.



Truckfly s’associe également à l’événement pour présenter son application mobile gratuite et participative spécialement dédiée aux conducteurs routiers. A travers notamment le partage d’expériences et de bons plans, l’application lancé en 2015 a révolutionné le quotidien des professionnels de la route. L’appli géolocalise les restaurants routiers, hôtels, douches, point d’accès Wi-Fi, parkings, stations-service, prises de frigo, stations de lavage … Les conducteurs ajoutent des informations en temps réel, ce qui permet à chacun de gérer ses arrêts, planifier son itinéraire et ainsi optimiser ses trajets. L’appli rassemble 570 000 conducteurs routiers dans toute l’Europe. Disponible dans 21 langues et accessible dans 44 pays, elle représente la plus forte communauté Européenne pour ce type d'application.



La société Corefortech développe quant à elle un outil de monitoring de la fatigue du conducteur aidant les professionnels de la route à anticiper leur pause. Corefortech est un logiciel que l’on installe sur mobile ou sur montre connectée. Il analyse la variabilité de la fréquence cardiaque et détecte ainsi précocement les signes de fatigue du conducteur permettant d’anticiper la somnolence au volant.



Rejoignez-nous ce jeudi 17 mars sur l’aire de Mornas pour une soirée riche de partage !