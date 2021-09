Ulys Team : le club conçu pour vous faciliter la route

Avec des offres et des remises exclusives chez plus de 50 partenaires dans des domaines aussi variés que l’entretien auto, la restauration, les loisirs ou l’hôtellerie, Ulys Team va simplifier vos trajets. Profitez en exclusivité de remises allant jusqu’à 50%, accessibles directement depuis votre smartphone ou votre PC. Chez Ulys Team on sait comment vous détendre, vous régaler, vous distraire, vous rassurer…



4 grandes familles d’avantage ont été sélectionnés pour vous faciliter la route :



Entretien du véhicule : contrôle technique, lavage, pièce détachées, équipements moto… Rouler en toute sécurité grâce à un véhicule bien équipé est désormais à portée de clics ;

contrôle technique, lavage, pièce détachées, équipements moto… Rouler en toute sécurité grâce à un véhicule bien équipé est désormais à portée de clics ; Préparation du trajet : location auto, covoiturage, autopartage, location entre particuliers… Préparer son trajet devient un jeu d’enfant avec un large choix d’options pour vous déplacer ;

location auto, covoiturage, autopartage, location entre particuliers… Préparer son trajet devient un jeu d’enfant avec un large choix d’options pour vous déplacer ; Divertissement en voiture : cours de langue, livres audio/podcast, méditation en ligne, streaming…Profiter d’un trajet ludique et pédagogique n’a jamais été aussi accessible ;

cours de langue, livres audio/podcast, méditation en ligne, streaming…Profiter d’un trajet ludique et pédagogique n’a jamais été aussi accessible ; Pause sur la route : restauration, stations-services, parcs de loisirs, cinéma…Bénéficier d’un service complet à chaque étape de votre voyage est désormais à intégrer.