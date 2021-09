Ulys lance le premier badge télépéage Bluetooth

Vous souhaitez profiter des avantages du télépéage dès cet été mais vous n’avez pas forcément le temps de vous rendre dans une boutique Ulys ? Pire, vous ne savez peut-être même pas où aller pour vous équiper ? Optez pour le badge télépéage Bluetooth.

Disponible dans 500 points de vente, le badge télépéage Bluetooth Ulys vous permettra de profiter des avantages du télépéage en 48h ! Activez votre badge depuis votre application Ulys, vous recevrez un lien par SMS et e-mail sous 48h, vous invitant à finaliser l'activation de votre badge.



- Gagnez du temps sur tous vos trajets

Ne faites plus la queue au péage. Profitez de voies réservées avec un passage jusqu’à 30km/h. Réglez également vos stationnements sans contact grâce à votre badge. Plus de 450 parkings sont équipés.



- Simplifiez-vous la route avec l’application Ulys

Suivez vos dépenses et accédez aux tarifs du péage afin de maîtriser votre budget. Transformez votre smartphone en borne d’appel d’urgence et gérez vos déplacements avec un GPS performant.



- Voyagez partout en France, en Espagne et au Portugal

Les offres Ulys vous permettent d’utiliser le télépéage sur toutes les autoroutes de France, d'Espagne et du Portugal en toute simplicité.



- Profitez d’offres sans engagement

Les offres Ulys sont sans engagement de durée et sans aucun frais d’activation ni de dépôt de garantie.