Cet été, faites une pause… et laissez vous surprendre sur les aires VINCI Autoroutes

Cet été, les aires du réseau VINCI Autoroutes vous réservent encore plus de surprises ! En complément des animations #BienArriver qui vous attendent jusqu’au 8 août 2026 sur 12 aires du réseau, un large programme d’événements sont prévus lors vos pauses tout au long du trajet. Pensées pour toute la famille, ces animations transforment chaque arrêt en un moment de détente, de découverte et de plaisir.

Sur les aires de Toulouse Sud Sud et Arzens (A61), et sur l’aire de Saulce (A7, venez profiter d’animations variées : jeux en bois en plein air, murs digitaux interactifs autour du sport et même d’activités originales comme le vélo à smoothie. Le principe ? C’est vous qui pédalez pour préparer votre propre boisson.

D’autres expériences immersives vous attendent comme ce simulateur de golf sur l’aire de Chavagnes (A83), une course spatiale sur l’aire de Rouillé-Pamproux (A10) ou une autre en réalité virtuelle sur le thème de l’océans sur l’aire des Herbiers (A87).

Côté gourmandise, difficile de résister aux pauses sucrées comme ces glaces préparées à la plancha sur les aires de Toulouse Sud Sud ou Arzens. Des dégustations de brioche et de nougat vous attendent sur l’aire de la Saulce, sans oublier les nombreux foodtrucks et produits locaux sur de nombreuses aires.