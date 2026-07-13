Services et aires
Cet été, faites une pause… et laissez vous surprendre sur les aires VINCI Autoroutes
Sur la route des vacances, votre pause se transforme en expérience unique ! En plus de nos animations #BienArriver, de nombreuses activités gratuites vous attendent tout au long de l’été sur nos aires. Dégustations, concerts, jeux, découvertes ou ateliers pour enfants… Offrez-vous un moment de plaisir et une pause réparatrice !
Des animations inédites pour rythmer vos trajets estivaux sur les aires du réseau VINCI Autoroutes
Cet été, les aires du réseau VINCI Autoroutes vous réservent encore plus de surprises ! En complément des animations #BienArriver qui vous attendent jusqu’au 8 août 2026 sur 12 aires du réseau, un large programme d’événements sont prévus lors vos pauses tout au long du trajet. Pensées pour toute la famille, ces animations transforment chaque arrêt en un moment de détente, de découverte et de plaisir.
Sur les aires de Toulouse Sud Sud et Arzens (A61), et sur l’aire de Saulce (A7, venez profiter d’animations variées : jeux en bois en plein air, murs digitaux interactifs autour du sport et même d’activités originales comme le vélo à smoothie. Le principe ? C’est vous qui pédalez pour préparer votre propre boisson.
D’autres expériences immersives vous attendent comme ce simulateur de golf sur l’aire de Chavagnes (A83), une course spatiale sur l’aire de Rouillé-Pamproux (A10) ou une autre en réalité virtuelle sur le thème de l’océans sur l’aire des Herbiers (A87).
Côté gourmandise, difficile de résister aux pauses sucrées comme ces glaces préparées à la plancha sur les aires de Toulouse Sud Sud ou Arzens. Des dégustations de brioche et de nougat vous attendent sur l’aire de la Saulce, sans oublier les nombreux foodtrucks et produits locaux sur de nombreuses aires.
Des animations pour toute la famille
Cet été, les familles sont particulièrement à l’honneur avec des animations qui raviront petits et grands ! Sur les aires de Beaugency Messas (A10), Meung sur Loire (A10) ou Mornas (A7), structures gonflables, sculptures de ballons, maquillage ou ateliers créatifs viennent rythmer vos pauses.
Envie de participer à des animations vraiment originales ? Les aires d’Arzens (A61) passent en mode « médiéval » avec des démonstrations autour de la vie de chevalier. L’aire de Trémentines (A87) vous propose des ateliers pédagogiques autour des plantes et des senteurs, tandis que sur les aires de Cœur de Sologne (A71) et Haut Forez Sud (A89) on vous sensibilise de façon ludique au tri des déchets ou à la biodiversité.
Autre temps fort de l’été, l’opération Playmobil, avec des espaces dédiés à l’univers du jeu où vous pourrez repartir avec une figurine ! Profitez aussi d’une animation gratuite autour de l’univers des cartes Pokémon portée par KS Distribution avec mascotte et ateliers pédagogiques.
Musique, spectacles et ambiance estivale
Parce que les vacances riment aussi avec détente et bonne humeur, plusieurs aires organisent des pauses musicales en plein air. Rendez-vous sur les aires de Toulouse Sud Sud, d’Arzens, Chavagnes ou Vallée de l’Erve pour animer vos pauses déjeuner dans une ambiance conviviale. D’autres aires proposent également de véritables temps forts festifs comme la Fête de l’Art sur l’aire de Beaugency Messas ou des festivals et des performances à ne pas manquer sur l’aire de la Riviera Française (A8) ou l’aire de Narbonne Vinassan (A9).
Que vous partiez pour quelques jours ou plusieurs semaines, les aires VINCI Autoroutes deviennent, cet été, de véritables lieux de vie et de détente ! Profitez de ces animations pour vous offrir de vraies pauses, en famille ou entre amis, avant de reprendre la route en toute sécurité.