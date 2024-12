Cadeaux de Noël : pensez aux boutiques sur nos aires !

Noël approche et vous n’avez pas bouclé tous vos cadeaux ? Profitez de votre trajet sur autoroute pour faire vos derniers achats. On ne pense pas forcément aux aires d’autoroutes pour acheter ses cadeaux de Noël. Or nos boutiques partenaires proposent tout une gamme de produits locaux (artisanat, spécialités gastronomiques) qui trouveront à coup sûr leur place au pied du sapin !



Sur l’autoroute A7 :

L’aire de Saulce vous propose des coffrets de Noël originaux composés de lait d’ânesse, de lavande, d’aloe vera ou d’argan. Une offre également disponible sur les aires Dyneff de Carcassonne Arzens sud et nord, et Toulouse sud et nord sur l’A61, sur l’aire de la Vallée de l’Erve sur l’A81, et sur l’aire des Herbiers sur l’A87.



Sur l’autoroute A10 :

Les 21 et 28 décembre, laissez-vous séduire par ces ravissantes peluches faites à la main au crochet sur l’aire Areas de Châtellerault (A10). Les gourmands repartiront avec des produits locaux de saison, des fromages de chèvre et des truffes.



Sur l’autoroute A9 :

L’aire EG de Mornas Village propose la gamme de vêtements « Petits marchés de Provence ». De nombreuses idées cadeaux vous attendent également sur l’aire du Village catalan et sa galerie Léon’ Arts où vous pourrez trouver des œuvres d’art mais aussi des accessoires pour la maison, la table ou le bureau.



Sur l’autoroute A62 :

L’aire Sodiplec de Mas d’Agenais propose les 26 et 27 décembre de 10h à 18h un marché de producteurs locaux. Laissez-vous tenter par les délicieux gâteaux et biscuits de la marque « Le Temps d’un biscuit » ou par le miel « Le Temps des abeilles ». Envie d’un cadeau original ? D’étonnantes créations en bois flotté vous donneront sûrement l’idée qui vous manquait !

Sur l’aire de Frontonnais nord, rendez-vous jusqu’au 21 décembre pour un marché d’artisans et de producteurs. A glisser dans votre hotte de Père Noël : de succulents chocolats de la maison Jean-Luc Gruarin de Labastide-Saint-Pierre, des personnes en crochet « Pomme Grenadine », des bijoux en pâte polymère de la marque « Bleu coquelicot » ou encore de somptueux objets de l’enseigne « Le Briquetier » de Toulouse.