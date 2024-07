Co-financé par VINCI Autoroutes, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Département des Bouches-du-Rhône, l’aménagement de l’échangeur de Cadarache s’inscrit également dans une démarche environnementale précise. VINCI Autoroutes s’engage et agit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses chantiers et limiter au maximum les impacts environnementaux des infrastructures. Sur ce chantier, une réduction de 38% des émissions, soit 1 284 tonnes de CO² de gains carbone a été réalisée. Les mesures compensatoires ont principalement été menées dans la forêt communale de Grambois, comme la création de gîtes à lézard ou encore d’une mare à amphibiens. Enfin sur le volet de l’insertion, des travailleurs en recherche active ou en réinsertion ont pu bénéficier d’un parcours d’inclusion professionnelle. 11 emplois ont ainsi été créés et 2 personnes ont été embauchées en CDI.