Lors de votre trajet, dès qu’un nouveau point trafic est disponible, l’appli le diffuse automatiquement, que vous écoutiez un podcast, une webradio ou un replay. Vous pouvez choisir le replay du point trafic à la main à tout instant ou le live de la zone concernée. Faites ces manipulations lorsque vous êtes à l’arrêt, lors de votre pause par exemple, ou demandez à votre copilote de s’en charger ! Vous souhaitez plutôt écouter vos playlists personnelles sur vos plateformes Spotify, Deezer ou Apple ? Connectez votre compte, et votre musique se déclenche. Elle sera coupée dès qu’un nouveau flash trafic est disponible. Dans l’onglet « Info trafic », vous trouverez le dernier flash info trafic de la zone, les travaux, la météo et des conseils sécurité. Les travaux sont proposés en géolocalisation selon la zone. Choisissez « position actuelle » et vous aurez les travaux uniquement autour de vous.



Découvrez enfin dans la rubrique « podcasts » des reportages liés à des lieux d’intérêt autour de vous, mais aussi les podcasts natifs et les chroniques de la radio. La nouvelle appli vous permet aussi d’écouter les webradios de Radio VINCI Autoroutes : « Version Française », « Version Pop-Rock », « Version Classique »… interrompues elles-aussi par le dernier point trafic !

C’est notre priorité pour vous faire #BienVoyager.