4 nouvelles stations de recharge électrique disponibles sur le réseau VINCI Autoroutes

L’installation de ces nouvelles bornes illustre la volonté de VINCI Autoroutes de contribuer activement à la décarbonation des usagers de la route et notamment au développement de la mobilité électrique. En multipliant le nombre de bornes de recharge présentes sur son réseau, VINCI Autoroutes souhaite apporter un service de qualité aux automobilistes ayant opté – ou souhaitant le faire – pour un véhicule électrique, y compris pour les trajets de moyenne et longue distance. Le réseau de bornes de recharge est déployé en lien avec les opérateurs spécialisés et les enseignes commerciales des aires. Plus de 60% des aires de services du réseau VINCI Autoroutes proposent d’ores et déjà des points de recharge électrique. VINCI Autoroutes s’est fixé pour objectif d’équiper 100% des aires de services de son réseau d’ici 2023, avec un total de plus de 1 500 points de charge en service.