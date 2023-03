Le site propose désormais une offre de restauration considérablement augmentée avec quatre services de restauration. L’importante extension du bâtiment augmente aussi la capacité d’accueil. L’espace de restauration intérieur passe ainsi de 36 à 124 places et en extérieur, l’agrandissement de la terrasse permet de multiplier la capacité de places assises passant ainsi de 28 à 98 places. L’intégration du bâtiment dans son environnement a aussi fait l’objet d’attentions. Un espace de verdure accueille désormais 3 zones de pique-nique et une zone de jeux pour enfants.

Au-delà de son architecture et des services proposés, le site s’est aussi doté d’une personnalité locale plus affirmée, connectée au territoire qui l’accueille : spécialités régionales telles que l’huile d’olive, la tapenade, les savons… et autres corners visuels valorisant les sites touristiques emblématiques de la région embellissent les lieux. L’aire devient ainsi une véritable ambassadrice de son territoire.



Le renouvellement de l’aire a aussi été l’occasion de rechercher des améliorations en termes de développement durable, en cohérence avec la démarche Ambition Environnement 2030 de VINCI Autoroutes. Une attention toute particulière sera ainsi portée à la réduction et la valorisation des déchets mais aussi au développement des mobilités durables en implantant dès le printemps 2023, 13 bornes de recharge électrique, dont 11 de haute puissance.