Vendredi 3 février 2023 a marqué la dernière étape de l’évolution de l’aire située aux portes de Toulon, symbolisant ainsi son renouveau complet après d’importants travaux de modernisation engagés depuis 2022. De nouveaux services et une nouvelle dénomination pour une aire nouvelle génération, qui se veut l’ambassadrice de la commune de La Garde située dans le Var.



L’aire propose désormais une offre de service augmentée répondant aux besoins du quotidien ainsi que d’un ancrage local renforcé. Les travaux de modernisation ont ainsi permis de valoriser le patrimoine local et rendre hommage à cette belle cité Provençale qu’est la commune de La Garde. Un panneau d’affichage de promotion des événements culturels locaux gardéens est implanté sur la terrasse, des illustrations de la ville par l’artiste local Eric Garence permettent de découvrir les multiples facettes de La Garde, une borne interactive propose d’identifier les points d’intérêts touristiques, et enfin de nombreux produits locaux en circuit court sont proposés dans la boutique de l’aire. L’offre de services entièrement repensée vient compléter le dispositif présent sur l’aire avec notamment :

La création d’une terrasse extérieure ;

L’extension du bâtiment ;

Le réaménagement des espaces de services ;

Le développement d’une offre de restauration assise ;

1 nouvelle enseigne de restauration : Stratto ;

Une zone de pique-nique de 60 places ;

La création d’une nouvelle aire de jeux…



Cette aire qui accueille près de 200 000 clients chaque année s’inscrit également dans le Plan Ambition Environnement de VINCI Autoroutes en participant activement à l’engagement « zéro déchet plastique » mis en place à l’occasion du partenariat engagé avec la Région Sud destiné à lutter contre les pollutions plastiques en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.