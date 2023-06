UNE AMBITION ENVIRONNEMENTALE MARQUEE : UNE AIRE VERTUEUSE ET DES BATIMENTS HQE

Les travaux de renouvellement de l’aire ont aussi été l’occasion de prendre plus fortement en compte les préoccupations environnementales avec le choix d’un bâtiment certifié HQE (haute qualité environnementale), la mise en service de 6 bornes de recharge électrique ainsi que l’installation de plus de 200 panneaux photovoltaïques en ombrières sur le parking.

Dans la gestion quotidienne également, un soin particulier a été apporté au tri des déchets, à l’éclairage par leds, à la limitation de la climatisation ainsi que de la consommation d’eau grâce à des équipements hydroéconomes et à la récupération des eaux pluviales pour les toilettes et les espaces verts.