A noter que la création du nouvel échangeur est le résultat d’une réalisation concertée et d’un investissement porté conjointement par les différents acteurs, publics et privés, du projet : VINCI Autoroutes (Escota) dans le cadre de son contrat de concession avec l’État concédant, d’une part, et les collectivités territoriales, d’autre part (Département des Bouches-du-Rhône, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Métropole Aix-Marseille Provence).