Attendu de longue date dans les Bouches-du-Rhône, l’échangeur de Belcodène va contribuer à rendre vos déplacements plus fluides et plus sûrs. Il s’inscrit également dans l’Ambition Environnement 2030 de VINCI Autoroutes. Plus de 220 mesures environnementales ont été prises dans le cadre de ce chantier en faveur de la préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore. Une zone humide d’environ 2 000 m² a été reconstituée à proximité de l’échangeur pour préserver la flore s’épanouissant en milieu humide, comme le Jonc des crapauds ou la Salicaire à feuilles d’Hyssope, mais aussi la faune locale comme le Crapaud commun et les Odonates (libellules), Par ailleurs, l’éclairage de l’échangeur a été adapté grâce à des leds diffusant une couleur ambrée. Une installation moins énergivore et qui vous procure plus de confort durant votre voyage ! La mise en service du nouvel échangeur de Belcodène est prévue mi-février.