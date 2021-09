Découvrez la nouvelle appli de Radio VINCI Autoroutes !

Un long trajet vous attend pour rejoindre votre lieu de vacances ? Avant de prendre l’autoroute, pensez à télécharger la nouvelle application Radio VINCI Autoroutes 107.7. Disponible sur Apple Store et Google Play, cette nouvelle version offre des fonctionnalités qui vont vous faciliter le voyage ! Partez l'esprit tranquille et découvrez votre nouveau compagnon de route pour voyager sereinement et en toute sécurité.



Principale nouveauté de l’appli, la géolocalisation ! Pour être informé de l’info trafic, plus besoin de cliquer sur la région concernée. Le programme s’adapte tout seul, en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Vous quittez le réseau VINCI Autoroutes pour emprunter un autre réseau autoroutier ? Pratique, l’écoute des autres 107.7 vous est désormais proposé par notification. Si vous souhaitez être informé des conditions météo ou des zones de travaux sur votre trajet, des contenus personnalisés et géolocalisés vous sont proposés en fonction de l’axe ou de la région que vous souhaitez emprunter.



Des podcasts, des playlists et d’autres nouveautés

Pour un trajet réussi sur l’autoroute, la nouvelle application Radio VINCI Autoroutes s’enrichit aussi de nouveaux contenus ! Découvrez les nouvelles collections de podcasts accessibles en un clic. D’autres fonctionnalités seront prochainement mises en service comme un choix de playlists ou encore la possibilité d’utiliser l’appli depuis le tableau de bord via les fonctions Apple Carplay ou Androïd Auto de votre véhicule. Pas besoin de vous créer un compte ! La nouvelle application de Radio VINCI Autoroutes est gratuite et accessible à tous facilement.



Bonne route et bel été !