Célèbre marque canadienne de jeux et jouets pour tout âge, Spin Master propose aussi bien des jeux de société pour les familles que des jouets à destination des enfants.

En partenariat avec JouéClub et Spin Master France, rendez-vous les vendredis et samedis 22, 23, 29 et 30 octobre sur vos 30 aires Avia/VINCI Autoroutes participant à l’opération. Des animateurs vous attentent tout au long du week-end pour découvrir et tester avec vous les derniers jeux de la marque.



Au programme :



Bakugan : inspiré du dessin animé japonais et rendu célèbre par les duels dans les cours de récréation, vos enfants adoreront retrouver leurs figurines préférées.



Perplexus : Faites fonctionner vos méninges pour arriver à emmener la bille au bout du labyrinthe en trois dimensions. Un jeu addictif qui mettra tout le monde au défi !



Rubik's cube : l'intemporel cube de casse-tête revient sur le devant de la scène avec des versions remasterisées du traditionnel 4x4. Patience et ingéniosité auront raison de vos efforts !



: l’intemporel cube de casse-tête revient sur le devant de la scène avec des versions remasterisées du traditionnel 4x4. Patience et ingéniosité auront raison de vos efforts ! Kinetic Sand : Le sable magique à portée des tout petits pour des réalisations de formes multiples. Dès 3 ans, vos enfants pourront s’adonner aux joies de modélisation et malaxation de ce sable cinétique qui a l’énorme avantage de ne pas sécher.