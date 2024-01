Après Transports, les oubliés de la République publié en 2022, André Broto, expert des questions de mobilité publie son 2e ouvrage : 40 idées reçues sur les transports… et pourquoi elles nous empêchent d’avancer. L’ancien directeur de la stratégie de VINCI Autoroutes déconstruit ces idées reçues qui ont la vie dure, et propose des solutions pragmatiques et rapides à mettre en oeuvre pour une meilleure politique des transports en France :



« Le secteur des transports se trouve, en ce début de 21e siècle, à la croisée des chemins : il doit se réinventer radicalement pour rendre possible une révolution durable des usages, mais dans un cadre d’action publique qui reste, à bien des égards, hérité du siècle passé – et pour cette raison-même pétri de contradictions et d’inertie. Tout se passe comme si les transports n’avançaient plus, ou du moins pas assez vite, alors même que la direction et la trajectoire de leur mouvement sont aujourd’hui parfaitement identifiées, ayant pour nom « décarbonation ».



L’impérieuse nécessité de décarboner la route ne fait plus débat dans la mesure où celle-ci concentre l’immense majorité des émissions liées aux mobilités, et le déploiement du véhicule électrique en est le principal vecteur en France et en Europe. Mais le véhicule électrique n’est pas accessible à tous les ménages, et il faut réduire la place de la voiture dans les zones denses.



Il est donc nécessaire de proposer des alternatives à la voiture individuelle, ferroviaires mais aussi routières (cars express, covoiturage) – c’est un enjeu d’équité et un enjeu démocratique. Or, si cette transformation des usages est urgente, les débats de ces deux dernières années confirment notamment que le levier des cars express est, à quelques rares exceptions près, un angle mort du débat public, un levier sans « récit » positif, un levier sans plan d’action, un levier sans financement.



Des solutions pragmatiques et rapides à mettre en œuvre existent pourtant, qui permettraient d’offrir en quelques années une alternative aux déplacements du quotidien longs en lien avec les grandes villes – parmi lesquelles le développement des services de cars express et de covoiturage adossés à des milliers de parkings relais dans un premier temps, et à des voies réservées dans un deuxième temps.



La route a un immense potentiel en matière de décarbonation. C’est notamment pour partager cette conviction, nourrie par plus de 20 années d’échanges avec des experts des transports en France et à l’international, et d’expériences de terrain, que j’ai souhaité écrire ce livre. Il s’agissait pour moi, à travers le décryptage de ces 40 idées reçues, illustrées par Gabs, de mettre en avant une approche rationnelle des enjeux des transports, ancrée dans la réalité des pratiques et des besoins des Français, et affranchie du poids des dogmes qui inspirent le plus souvent les débats d’aujourd’hui ».