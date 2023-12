C’est le 52e parking de covoiturage disponible sur le réseau VINCI Autoroutes. Il a été inauguré lundi 18 décembre 2023 à proximité de l’autoroute A46 près de Communay, à une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon. Situé sur les communes de Communay et de Simandre, près de l’entrée n°16 Communay de l’A46 Sud, au niveau du giratoire de la RN7 et de la RD 307B, ce nouveau parking est doté de 80 places de stationnement gratuites. Il accueille également des emplacements pour les deux-roues. Sa situation stratégique, près de l’A46 sud et de Lyon, répond à une demande croissante des automobilistes qui souhaitent covoiturer, que ce soit dans le cadre de leurs trajets domicile-travail ou pour leurs déplacements de loisirs. Vous êtes adepte de la mobilité partagée ? Cette nouvelle infrastructure permettra de faciliter vos déplacements en contribuant à la décarbonation des transports, tout en luttant contre l’autosolisme.