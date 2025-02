Faciliter vos déplacements en covoiturage dans la région de Niort ! C’est l’objectif de la nouvelle aire de covoiturage de Vouillé mise en service vendredi 14 février 2025.

Situé au niveau de l’échangeur Limoges-Niort (n°32) sur l’autoroute A10, ce parking propose 40 places de stationnements gratuites pour vous permettre de covoiturer, notamment pour vos trajets domicile-travail. Les trajets routiers du quotidien (et plus particulièrement ceux effectués matin et soir) se font en voiture pour 75% des Français. Or selon la dernière édition de notre Baromètre de l’autosolisme, près de 86% des automobilistes sont seuls dans leur véhicule à l’heure de pointe du matin. Faciliter le développement des mobilités partagées constitue donc une priorité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Une transformation des usages à laquelle VINCI Autoroutes contribue à travers le développement d’aires de covoiturage et de pôles d’échanges multimodaux.