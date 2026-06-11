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A7 : un nouvel échangeur à Salon Nord pour faciliter vos trajets au quotidien
Le complément du demi-échangeur de Salon Nord sur l’autoroute A7 est inauguré jeudi 11 juin 2026. Pensé pour simplifier les déplacements et améliorer la fluidité du trafic, ce nouvel aménagement facilite l’accès à l’autoroute pour les habitants du pays salonais, tout en réduisant les nuisances en cœur de ville.
Le nouvel échangeur de Salon nord : un projet pour mieux relier le territoire à l’autoroute A7
Le demi-échangeur de Salon nord est inauguré jeudi 11 juin 2026 par VINCI Autoroutes en présence de nombreux partenaires, la préfecture et le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville de Salon-de-Provence. La mise en service de cette nouvelle infrastructure devrait intervenir dans la foulée. Engagé en 2024, le projet de complément du demi-échangeur de Salon Nord vient répondre à une problématique très concrète : jusqu’ici, cet échangeur ne permettait d’accéder à l’A7 que vers le nord (Avignon, Lyon), obligeant de nombreux automobilistes à traverser Salon-de-Provence pour se diriger vers le sud. Désormais, grâce à la création de deux nouvelles bretelles – une entrée vers Aix-en-Provence/Marseille et une sortie depuis le sud vers Salon – les échanges seront possibles dans les deux sens de circulation. Situé sur l’un des axes majeurs du sud de la France, emprunté quotidiennement par jusqu’à 135 000 véhicules en période estivale, cet aménagement répond à un besoin ancien et fortement exprimé par les acteurs locaux.
Des bénéfices concrets pour les automobilistes, les riverains et le territoire
Grâce à ce nouvel échangeur, les trajets du quotidien deviendront plus simples, plus rapides et plus lisibles. Les automobilistes qui, auparavant, devaient faire des détours ou traverser le centre-ville pour rejoindre certaines directions, bénéficieront désormais d’un accès direct à l’autoroute A7 selon leur destination. Cette amélioration se traduira très concrètement par une réduction importante des temps de parcours, notamment le matin vers le sud où ils pourront être divisés par deux. Les conditions de circulation seront également plus fluides, avec une diminution des congestions et une meilleure répartition des flux.
Pour les riverains de Salon-de-Provence, les effets seront immédiats : environ 4 000 véhicules en moins circuleront chaque jour en centre-ville et le trafic des poids lourds sera réduit de moitié. Cela contribuera à apaiser la circulation, à diminuer les nuisances sonores et la pollution, et à améliorer la qualité de vie au quotidien. À l’échelle du territoire, cet aménagement renforcera l’attractivité du pays salonais, un bassin de vie dynamique de près de 147 000 habitants, en facilitant les déplacements domicile-travail et les échanges économiques.
Un chantier conçu pour limiter son impact environnemental
La réalisation de ce projet s’est inscrite dans une démarche responsable visant à limiter au maximum son impact environnemental. Dès la phase travaux, les équipes ont mis en œuvre des solutions pour réduire les émissions liées au chantier. Ainsi, plus de 100 000 m³ de terres excavées ont été réutilisés directement sur site, évitant ainsi des allers-retours de camions et les émissions associées. Cette optimisation des matériaux constitue un levier important pour réduire l’empreinte carbone du chantier. Parallèlement, les infrastructures ont été conçues de manière plus sobre, notamment les gares de péage nouvelle génération, qui utilisent moins de matériaux et s’intègrent mieux dans leur environnement. Elles sont également équipées de panneaux photovoltaïques permettant d’assurer une alimentation électrique de secours.
Préserver la biodiversité et les ressources naturelles
Au-delà des aspects de construction, le projet a accordé une place centrale à la préservation des milieux naturels. Une attention particulière a été portée à l’intégration paysagère, avec plus de 4 000 plantations d’essences méditerranéennes, sélectionnées localement pour favoriser leur adaptation et limiter les impacts sanitaires, notamment en évitant certaines espèces allergènes. La gestion de l’eau a également été prise en compte avec la création de trois bassins multifonctions, capables de collecter, filtrer et restituer les eaux de ruissellement dans le milieu naturel sans altérer leur qualité. Enfin, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre pour préserver la faune et la flore locales : adaptation du tracé pour limiter les impacts, travaux réalisés hors périodes sensibles pour les espèces, installation de dispositifs de protection, et mise en place de zones compensatoires. Au total, 25 hectares ont été dédiés à ces mesures, soit plus du double des surfaces impactées par le projet. Un suivi écologique sur le long terme vient compléter ces actions afin de garantir la préservation durable des écosystèmes concernés.
Un chantier utile à l’emploi et à l’insertion locale
Le chantier du demi-échangeur de Salon Nord a également été un moteur pour l’emploi local. Une quinzaine d’entreprises du territoire ont été mobilisées, contribuant à faire travailler le tissu économique local tout au long du projet. Au total, près de 130 000 heures de travail ont été réalisées, dont plus de 100 000 heures consacrées à l’insertion professionnelle, permettant à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver une activité. Des actions concrètes ont accompagné cette démarche, comme des rencontres avec des demandeurs d’emploi ou des visites de chantier organisées, notamment lors de la semaine du BTP. Ces initiatives contribuent à rendre le projet utile au territoire, bien au-delà de sa seule dimension infrastructurelle.
Le complément du demi-échangeur de Salon Nord offre donc une réponse concrète et immédiatement, perceptible pour les usagers : des trajets simplifiés, un trafic plus fluide et un cadre de vie amélioré, dans une logique de mobilité plus durable et plus responsable.