Au-delà des aspects de construction, le projet a accordé une place centrale à la préservation des milieux naturels. Une attention particulière a été portée à l’intégration paysagère, avec plus de 4 000 plantations d’essences méditerranéennes, sélectionnées localement pour favoriser leur adaptation et limiter les impacts sanitaires, notamment en évitant certaines espèces allergènes. La gestion de l’eau a également été prise en compte avec la création de trois bassins multifonctions, capables de collecter, filtrer et restituer les eaux de ruissellement dans le milieu naturel sans altérer leur qualité. Enfin, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre pour préserver la faune et la flore locales : adaptation du tracé pour limiter les impacts, travaux réalisés hors périodes sensibles pour les espèces, installation de dispositifs de protection, et mise en place de zones compensatoires. Au total, 25 hectares ont été dédiés à ces mesures, soit plus du double des surfaces impactées par le projet. Un suivi écologique sur le long terme vient compléter ces actions afin de garantir la préservation durable des écosystèmes concernés.