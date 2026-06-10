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A680 : mise en circulation à 2x2 voies entre Toulouse et Verfeil
L’État a autorisé, mardi 2 juin 2026, la circulation à 2x2 voies sur l’A680. Depuis le jeudi 4 juin 2026, les usagers bénéficient de deux voies dans chaque sens sur cet axe qui constitue le commencement de la future liaison autoroutière Castres-Toulouse.
Entre Toulouse et Verfeil, un nouvel échangeur et une circulation sur 2x2 voies
Après l’autorisation donnée par l’État, les équipes de VINCI Autoroutes sont intervenues dans la nuit du 2 au 3 juin 2026, ainsi que le mercredi 3 juin, pour réaliser les ultimes opérations techniques et procéder au débalisage des nouvelles voies. Sur cette section d’environ 9 km, désormais appelée « A69 » car elle constitue le début de la future liaison Castres Toulouse, les automobilistes disposent de deux voies de circulation dans chaque sens, depuis le jeudi 4 juin 2026. Un nouvel échangeur a également été aménagé sur la commune de Verfeil, améliorant la desserte locale et le raccordement à la future infrastructure. En raison de la poursuite des travaux sur l’autoroute A69, la vitesse restera limitée à 110 km/h jusqu’à la mise en service complète de la liaison Castres Toulouse, réalisée par ATOSCA. Des travaux de finition se poursuivront par ailleurs dans les prochaines semaines.
Un chantier d’envergure au service du territoire
Commencé fin 2023, ce chantier d’élargissement a mobilisé les équipes de VINCI Autoroutes ainsi que de nombreux partenaires pendant 26 mois. L’opération, financée à hauteur de 83,5 millions d’euros HT par VINCI Autoroutes, a consisté à transformer une route bidirectionnelle existante en 2x2 voies sur 7,6 km, avec la création de deux nouvelles voies dans les emprises existantes. Le projet comprend également la réalisation d’un échangeur neuf de 1,6 km à Verfeil, permettant le raccordement à la future A69. Les travaux d’élargissement ont été confiés à un groupement d’entreprises réunissant Bouygues Travaux Publics, Colas, Aximum, Eiffage Métal et Pro Fond, tandis que la construction de l’échangeur a été menée par un groupement conduit par GTM (VINCI Construction). En tant que concessionnaire de cet axe, VINCI Autoroutes a réalisé ces travaux à la demande de l’État et en assure l’exploitation dans le cadre de son contrat de concession.