A680 : mise en circulation à 2x2 voies entre Toulouse et Verfeil

Commencé fin 2023, ce chantier d’élargissement a mobilisé les équipes de VINCI Autoroutes ainsi que de nombreux partenaires pendant 26 mois. L’opération, financée à hauteur de 83,5 millions d’euros HT par VINCI Autoroutes, a consisté à transformer une route bidirectionnelle existante en 2x2 voies sur 7,6 km, avec la création de deux nouvelles voies dans les emprises existantes. Le projet comprend également la réalisation d’un échangeur neuf de 1,6 km à Verfeil, permettant le raccordement à la future A69. Les travaux d’élargissement ont été confiés à un groupement d’entreprises réunissant Bouygues Travaux Publics, Colas, Aximum, Eiffage Métal et Pro Fond, tandis que la construction de l’échangeur a été menée par un groupement conduit par GTM (VINCI Construction). En tant que concessionnaire de cet axe, VINCI Autoroutes a réalisé ces travaux à la demande de l’État et en assure l’exploitation dans le cadre de son contrat de concession.