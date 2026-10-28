A61 : Un nouveau parking de covoiturage à Lézignan pour faciliter vos déplacements

Avec le parking de Lézignan, l’Occitanie dispose désormais de plus de 1 200 places de covoiturage réparties sur 15 parkings. À l’échelle du Languedoc-Roussillon, huit parkings proposent plus de 700 places. Des espaces pour covoiturer sont notamment disponibles dans les secteurs de Nîmes, Gallargues, Lunel, Béziers et Perpignan. Ces infrastructures peuvent aussi être connectées aux services de bus régionaux et locaux. L’objectif est concret : vous proposer des points de rendez-vous dédiés pour faciliter le partage de vos trajets et favoriser des mobilités plus collectives, que ce soit pour les trajets domicile-travail que pour les voyages plus longs. Vous circulez en véhicule électrique et souhaitez covoiturer ? Le nouveau parking de covoiturage de Lézignan-Corbières sera prochainement équipé de bornes de recharge électrique.