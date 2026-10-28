Services et aires
A61 : Un nouveau parking de covoiturage à Lézignan pour faciliter vos déplacements
Vous empruntez l’A61 et souhaitez partager votre trajet ? Un nouveau parking de covoiturage est désormais accessible à Lézignan-Corbières, dans l’Aude. Il dispose de 62 places de stationnement gratuites pour faciliter vos déplacements du quotidien. Il s’agit du 71e parking de covoiturage sur le réseau VINCI Autoroutes.
Un nouveau parking de covoiturage à Lézignan Corbières, accessible près de l’autoroute A61
Une solution pour faciliter et fluidifier vos trajets du quotidien dans l’Aude ! Le nouveau parking de covoiturage de Lézignan-Corbières a été inauguré jeudi 22 octobre 2026 sur l’autoroute A61. D’une capacité de 62 places de stationnement gratuites, ce nouvel équipement est le deuxième parking de covoiturage directement connecté aux échangeurs autoroutiers dans le département, après celui de Castelnaudary. Cofinancé par VINCI Autoroutes et la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières Minervois, il s’inscrit dans le développement du covoiturage à proximité du réseau autoroutier, notamment le long de l’A61, mais aussi de l’A7 ou de l’A9.
Sur l’A61 et en Occitanie, le covoiturage se développe
Avec le parking de Lézignan, l’Occitanie dispose désormais de plus de 1 200 places de covoiturage réparties sur 15 parkings. À l’échelle du Languedoc-Roussillon, huit parkings proposent plus de 700 places. Des espaces pour covoiturer sont notamment disponibles dans les secteurs de Nîmes, Gallargues, Lunel, Béziers et Perpignan. Ces infrastructures peuvent aussi être connectées aux services de bus régionaux et locaux. L’objectif est concret : vous proposer des points de rendez-vous dédiés pour faciliter le partage de vos trajets et favoriser des mobilités plus collectives, que ce soit pour les trajets domicile-travail que pour les voyages plus longs. Vous circulez en véhicule électrique et souhaitez covoiturer ? Le nouveau parking de covoiturage de Lézignan-Corbières sera prochainement équipé de bornes de recharge électrique.
Le 71e parking de covoiturage du réseau VINCI Autoroutes
La route représente le mode de déplacement privilégié des Français avec 9 déplacements sur 10. Des déplacements qui représentent à eux seuls 30% des émissions totales de CO2 en France, dont 6% sur le réseau autoroutier concédé. Il est donc nécessaire de s’occuper de ces mobilités du quotidien, aussi bien en les fluidifiant, notamment aux abords des agglomérations, qu’en les décarbonant pour répondre à l’urgence climatique. Le parking de Lézignan est ainsi le 71e parking de covoiturage présent sur le réseau VINCI Autoroutes qui propose, au total, près de 5700 places de stationnement gratuites.