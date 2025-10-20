Cette nouvelle aire de covoiturage inaugurée mardi 21 octobre 2025 est le fruit d’un partenariat entre VINCI Autoroutes et le Conseil départemental de la Haute-Garonne, dans le cadre du Plan d’investissement autoroutier. Sur les 710 000 euros investis, 500 000 euros ont été financés par VINCI Autoroutes, témoignant de son engagement pour des mobilités plus durables. Il s’agit de la 3e aire de covoiturage mise en service en 2025 dans le département, après celles de Montgiscard (A61) et Saint-Gaudens (A64), portant à 229 le nombre total de places disponibles en Haute-Garonne. Une offre très attendue quand on sait que plus de 8 conducteurs sur 10 circulent seuls aux heures de pointe, selon le dernier Baromètre de l’autosolisme, ce qui génère congestion et pollution !