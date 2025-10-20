Services et aires
A61 : une nouvelle aire de covoiturage sur l’A61 à Villefranche-de-Lauragais
Située au niveau de l’échangeur de Villefranche-de-Lauragais (n°20) sur l’autoroute A61, la nouvelle aire de covoiturage de VINCI Autoroutes propose 85 places de stationnement gratuit. Une solution pour faciliter vos trajets partagés au sud de Toulouse.
A Villefranche-de-Lauragais (A61), une nouvelle aire pour inciter au covoiturage
À proximité immédiate de l’échangeur n°20 de l’autoroute A61, l’aire de covoiturage de Villefranche-de-Lauragais propose 85 places de stationnement gratuites et un espace dépose-minute. Ce nouvel aménagement vise à encourager le partage de trajets, professionnels ou liés aux loisirs, notamment vers la métropole toulousaine. Pensée pour s’intégrer harmonieusement dans son environnement, l’aire bénéficie d’un revêtement perméable végétalisé, d’un enrobé bas carbone et d’un aménagement paysager composé d’essences locales (érable, chêne vert, cerisier de Sainte-Lucie). Des choix techniques permettant de réduire l’empreinte écologique de l’infrastructure tout en offrant un réel confort des usagers.
VINCI Autoroutes, acteur engagé pour le partage des mobilités
Cette nouvelle aire de covoiturage inaugurée mardi 21 octobre 2025 est le fruit d’un partenariat entre VINCI Autoroutes et le Conseil départemental de la Haute-Garonne, dans le cadre du Plan d’investissement autoroutier. Sur les 710 000 euros investis, 500 000 euros ont été financés par VINCI Autoroutes, témoignant de son engagement pour des mobilités plus durables. Il s’agit de la 3e aire de covoiturage mise en service en 2025 dans le département, après celles de Montgiscard (A61) et Saint-Gaudens (A64), portant à 229 le nombre total de places disponibles en Haute-Garonne. Une offre très attendue quand on sait que plus de 8 conducteurs sur 10 circulent seuls aux heures de pointe, selon le dernier Baromètre de l’autosolisme, ce qui génère congestion et pollution !
Décarboner les déplacements du quotidien
Avec 66 parkings de covoiturage et plus de 5 400 places proposées sur son réseau, VINCI Autoroutes poursuit son objectif de faire de l’autoroute un acteur de la mobilité partagée et décarbonée. Comme le souligne Fabrice Russo, directeur régional Sud-Ouest chez VINCI Autoroutes, « ce nouvel aménagement offre une solution concrète, pratique et accessible aux habitants du Lauragais pour partager leurs trajets du quotidien ». L’aire de Villefranche-de-Lauragais incarne cette ambition : réduire l’autosolisme, faciliter le covoiturage et accompagner la transition écologique des mobilités.