Côté restauration, le bâtiment dispose d’un food court offrant un large choix de produits. Les enseignes Paul et Bistronome - Les Comptoirs Gâtinais proposent des menus valorisant le patrimoine culinaire régional et les circuits courts. Il est aussi possible de se restaurer au sein de la boutique « Bonjour » grâce à la sélection gourmet de la marque Casino shop. L’aire, dans sa nouvelle version, propose un espace de restauration agrandi de 174 places assises et d’une terrasse couverte à l’extérieure de 74 places. Pour les « travailleurs nomades » de passage, un espace de coworking permet de brancher téléphones et ordinateurs tout en profitant du wifi. Côté déco, des références au toits de Paris, à l’esprit brasserie et aux verrières des ateliers d’artistes rendent hommage à la capitale qui n’est située qu’à une trentaine de kilomètre de là !