A vos smartphones ! Si vous circulez sur l’autoroute A62 samedi 8 mars, pensez à faire une pause sur l’aire du Frontonnais. Nous vous proposons en effet de vivre une expérience pour le moins originale ! A l’occasion de la Journée internationale du droit des femmes, plongez dans l’univers de 3 pionnières de la mobilité. Grâce à l’intelligence artificielle, découvrez les trajectoires de ces icônes peu connues du grand public, mais qui ont joué un rôle clé dans l’histoire : Bessie Coleman, première aviatrice afro-américaine, Camille du Gast, première femme à avoir obtenu le permis de conduire, et Alice Recoque, ingénieure et surdouée de l’informatique. Prolongez votre pause en cette journée spéciale et prenez le temps de découvrir la vie et le parcours de ces femmes singulières et inspirantes.