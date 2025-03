Dernier week-end des vacances d’hiver : nos prévisions de trafic

Sur l’autoroute A7

Le trafic sera soutenu en Vallée du Rhône, dans le sens des retours, plus particulièrement dans le secteur de Valence le vendredi 7 mars de 15h à 18h, samedi 8 mars à la mi-journée ainsi que le dimanche 9 mars de 16h à 18h.



Sur l’autoroute A9

En direction de l’Espagne, le trafic sera chargé entre Nîmes et Montpellier le vendredi 7 mars, de 16h à 19h, samedi 8 mars de 14h à 17h ainsi que dimanche en fin d’après-midi. En direction de Lyon, le trafic sera plus dense entre Montpellier et Nîmes vendredi 7 mars entre 16h à 18h ainsi que dimanche en fin d’après-midi.



En région Sud,

A partir du vendredi après-midi, le trafic sera chargé sur les autoroutes A8, A50, A51, A52 et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon).



Sur l’autoroute A10

Au nord de Bordeaux, le trafic se densifiera samedi 8 mars en milieu d’après-midi en direction de Poitiers/Paris.