Dès 9h30, profitez de nombreuses animations et activités qui rythmeront la journée jusqu’au point d’orgue : l’embrasement de la Cité de Carcassonne et son feu d’artifice à partir de 22h30 ! Au programme : initiations sportives au tir à l’arc ou à l’escalade, ou encore ateliers créatifs autour du maquillage, de la calligraphie, des mandalas et création de figurines en pâte polymère. Profitez d’un espace « sieste musicale » pour somnoler à l’ombre et d’un marché artisanal, vitrine du savoir-faire local. Pour les petites faims, producteurs régionaux et food-trucks seront présents pour vous proposer des saveurs locales… ou d’ailleurs ! Au menu : glaces artisanales, sandwichs fermiers, produits locaux Sud de France, café bio, spécialités du Pacifique ou encore poké bowls. Enfin vous pourrez assister à la création d’une fresque réalisée par les artistes de la galerie Leon’Arts sur fond de chorale et de sonorités cubaines, soul et funk !