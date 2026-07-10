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14 juillet 2026 à Carcassonne : vivez le feu d’artifice depuis sur l’aire du Belvédère d’Auriac
Le 14 juillet 2026, l’aire du Belvédère d’Auriac sur l’A61 se transforme une nouvelle fois en véritable village festif. Toute la journée, venez profiter d’animations gratuites, de concerts, d’un marché de producteurs locaux… avant d’assister à l’un des spectacles les plus emblématiques de l’été : l’embrasement de la Cité médiévale de Carcassonne !
Une journée de fête avec vue sur la Cité de Carcassonne depuis l’aire du Belvédère d’Auriac sur l’A61
Pour la 21e année consécutive, VINCI Autoroutes et l’Office de Tourisme du Grand Carcassonne vous donnent rendez-vous sur l’aire du Belvédère d’Auriac pour une expérience unique ! Le temps d’une journée, cette aire de services devient un lieu de découverte, de partage et de convivialité, offrant un point de vue inégalé sur le célèbre feu d’artifice du 14 juillet et l’embrasement de la Cité de Carcassonne. À l’ombre des espaces aménagés, venez profiter d’un programme pensé pour toute la famille, dans un cadre confortable et sécurisé. L’occasion de faire une pause différente sur la route des vacances, tout en découvrant les richesses culturelles et gastronomiques de l’Aude.
Des animations à vivre en famille jusqu’au soir
Tout au long de la journée, de nombreuses activités gratuites viendront rythmer l’événement. Au programme : spectacles de cirque, déambulations artistiques, initiation au tir à l’arc ou à l’escalade, ateliers créatifs autour de la calligraphie ou de la sculpture, atelier maquillage… et bien d’autres surprises encore ! Les amateurs de découvertes sensorielles pourront participer à des dégustations, tandis que ceux qui souhaitent ralentir le rythme trouveront leur bonheur dans l’espace sieste musicale animé par le Piano Voyageur. Une borne à selfies et plusieurs animations compléteront cette journée placée sous le signe de la bonne humeur. La Fondation VINCI Autoroutes sera également présente pour sensibiliser les visiteurs aux bons réflexes de sécurité sur la route des vacances et distribuer des cendriers de poche.
Le meilleur de l’Aude à découvrir sur le marché des producteurs
L’événement est aussi une formidable vitrine du territoire. Un grand marché réunira artisans, producteurs et créateurs locaux venus partager leurs savoir-faire et leurs spécialités. Bijoux, maroquinerie, savons, bougies, conserveries artisanales ou encore glaces fermières côtoieront les saveurs gourmandes du terroir : charcuteries, fromages, fruits, crêpes, smoothies et boissons locales. Une belle occasion de rencontrer les acteurs du territoire et de repartir avec un souvenir de l’Aude.
Des concerts… jusqu’au moment magique !
La musique sera également au rendez-vous ! Plusieurs concerts live se succéderont au fil de la journée avec des univers variés : pop-rock, chanson française et rythmes brésiliens. Une programmation festive qui accompagnera les visiteurs jusqu’au moment tant attendu de l’embrasement de la Cité médiévale de Carcassonne. À la tombée de la nuit, le Belvédère d’Auriac offrira alors un cadre exceptionnel pour admirer l’un des plus beaux feux d’artifice de France, dans des conditions de confort optimales et sur un lieu plutôt insolite : une aire d’autoroute !
Infos pratiques :
De 9h30 à 23h mardi 14 juillet 2026 sur l’aire du Belvédère d’Auriac – Autoroute A6.
Accès dans le sens Narbonne – Toulouse, entre les sorties Carcassonne Est et Carcassonne Ouest.
Entrée libre, animations gratuites tout au long de la journée
Sur place : foodtrucks, glaciers et boissons sans alcool
Autorisés : chaises pliantes, couvertures, transats et glacières Interdits : barbecues et feux
Bon à savoir ! Prévoir des espèces pour les achats auprès des artisans et des foodtrucks. Aucun distributeur bancaire n’est disponible sur l’aire.