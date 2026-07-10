14 juillet 2026 à Carcassonne : vivez le feu d’artifice depuis sur l’aire du Belvédère d’Auriac

Tout au long de la journée, de nombreuses activités gratuites viendront rythmer l’événement. Au programme : spectacles de cirque, déambulations artistiques, initiation au tir à l’arc ou à l’escalade, ateliers créatifs autour de la calligraphie ou de la sculpture, atelier maquillage… et bien d’autres surprises encore ! Les amateurs de découvertes sensorielles pourront participer à des dégustations, tandis que ceux qui souhaitent ralentir le rythme trouveront leur bonheur dans l’espace sieste musicale animé par le Piano Voyageur. Une borne à selfies et plusieurs animations compléteront cette journée placée sous le signe de la bonne humeur. La Fondation VINCI Autoroutes sera également présente pour sensibiliser les visiteurs aux bons réflexes de sécurité sur la route des vacances et distribuer des cendriers de poche.