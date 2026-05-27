Le 28 mai 2016, le Loiret est frappé par un épisode d’intempéries hors norme : en l’espace de 7 jours, l’équivalent de 30% des précipitations annuelles s’abattent sur le département. Ce phénomène climatique extrême provoque l’inondation de nombreux bâtiments publics, habitations privées et infrastructures.

L’autoroute A10, axe national structurant pour les mobilités, est inondé en quatre zones distinctes au nord d’Orléans, avec des hauteurs d’eau dépassant 1,40 mètres, entraînant sa coupure sur environ 7 km. Par ailleurs, 115 routes départementales sont coupées dans le département, représentant 347 km de voiries submergées.