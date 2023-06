Forte de 299 organisations et entreprises membres ainsi que 6325 producteurs, INTERBIO Nouvelle-Aquitaine a pour objectif principal d’accompagner les projets de développement des acteurs biologiques régionaux, d’assurer la structuration et la promotion de la filière biologique et de ses producteurs et d’appuyer son essor !



Venez à la rencontre des acteurs du Bio de votre région, le 8 juillet sur l’aire d’Agen Porte d’Aquitaine. Vous y découvrirez, des entreprises engagées pour une consommation locale et saine des générations à venir.

Retrouvez notamment :

ALLIANCE BIO : agriculteur-meunier en plein cœur du Lot-Et-Garonne à Moncrabeau, ils produisent farines sur meule de pierre, légumineuses et graines biologiques. Présents de A à Z, à chaque étape de la production, ils sèment, cultivent, moissonnent, trient, transforment et ensachent eux-mêmes leurs produits sur leurs terres du Sud-Ouest.



PAP'S : fondée en 2020, l'entreprise JIL FOOD est spécialisée dans la fabrication de produits apéritifs sains. L'atelier de production se situe à Agen (47), où ils fabriquent, grâce un process innovant et unique de cuisson au four, des chips Nutriscore A. De 50 à 70% moins grasses que leurs concurrentes, les super chips sont fabriquées à partir de matières premières 100% françaises ! Elles sont aussi réduites en sel et sans gluten.



SO KUMBUCHA : une gamme de boissons healthy 100% BIO, 100% naturelles et 100% Made in France ! Fabriquée en France de manière artisanale, du brassage à l'embouteillage, SO KOMBUCHA est une gamme de boissons BIO à base de thé fermenté. Ce thé vivant pétillant est naturellement riche en acides organiques, en vitamines et en probiotiques. Désaltérant et rafraichissant, il contribue à l'équilibre de l'organisme.