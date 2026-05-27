Services et aires
10 ans après les inondations dans le Loiret, retour sur la mobilisation de VINCI Autoroutes sur l’A10
Le 28 mai 2016, l’autoroute A10 au nord d’Orléans faisait face à des inondations d’une ampleur inédite. Retour sur cet événement majeur et sur la mobilisation exemplaire des équipes de VINCI Autoroutes pour assurer la sécurité des usagers, rétablir la circulation et renforcer durablement la résilience du réseau autoroutier.
Un épisode météorologique d’une ampleur exceptionnelle
Le 28 mai 2016, le Loiret est frappé par un épisode d’intempéries hors norme : en l’espace de 7 jours, l’équivalent de 30% des précipitations annuelles s’abattent sur le département. Ce phénomène climatique extrême provoque l’inondation de nombreux bâtiments publics, habitations privées et infrastructures.
L’autoroute A10, axe national structurant pour les mobilités, est inondé en quatre zones distinctes au nord d’Orléans, avec des hauteurs d’eau dépassant 1,40 mètres, entraînant sa coupure sur environ 7 km. Par ailleurs, 115 routes départementales sont coupées dans le département, représentant 347 km de voiries submergées.
Une mobilisation immédiate des équipes de VINCI Autoroutes pour porter assistance aux usagers
Dès les premières heures, les équipes de VINCI Autoroutes se mobilisent aux côtés des services de l’État pour faire face à la crise, avec une priorité absolue : porter assistance aux usagers. 500 personnes bloquées par les eaux sur l’autoroute sont mises en sécurité et prises en charge au moyen d’actions d’urgence : évacuations encadrées, hébergement, ravitaillement, accompagnement personnalisé… Dans les jours qui suivent, près de 500 collaborateurs sont mobilisés jour et nuit, en lien avec les forces de sécurité civile, l’armée et de nombreux partenaires, pour rétablir la circulation sur l’autoroute submergée. Un dispositif exceptionnel de communication et de relation clients est également mis en place, sur internet, les réseaux sociaux, le 3605 (qui traitera 14 000 appels en 10 jours) et Radio VINCI Autoroutes, pour renseigner et orienter les automobilistes et routiers ayant besoin de se rendre en région parisienne ou d’en revenir.
Un « corridor sec » pour évacuer les véhicules
Sur le terrain, des moyens techniques d’une ampleur sans précédent sont déployés pour évacuer les véhicules bloqués sur l’autoroute entre les zones inondées et rouvrir au plus vite le tronçon à la circulation. Aux côtés des équipes de VINCI Autoroutes, tous les métiers du groupe VINCI sont mobilisés sur ce chantier hors norme. Nuit et jour, les équipes œuvrent à la création d’un « corridor sec » épousant le tracé de l’autoroute qui permettra de libérer les véhicules stockés entre les tronçons inondés. Ce couloir étanche de plus d’1 km de long est réalisé par endiguement, au moyen de 3000 sacs de gravats d’un poids de deux tonnes chacun, qui sont installés au moyen de pelles mécaniques. Des équipes de plongeurs sont également mobilisées sur place pour étanchéifier le dispositif. Dans le même temps, des pompages massifs sont réalisés, et un bassin temporaire de stockage d’une capacité de 13 000 m³ est construit en moins de 24 heures. Grâce à cette mobilisation collective exceptionnelle, fondée sur la coordination des expertises – exploitation maîtrise d’ouvrage, communication, service clients – l’A10 est entièrement rouverte à la circulation le 10 juin.
Anticiper et innover pour rendre l’infrastructure plus résiliente
A la suite de cet événement, VINCI Autoroutes a réalisé différents aménagements pour renforcer la résilience aux inondations de ce tronçon autoroutier, incluant la construction d’un ouvrage hydraulique sous l’autoroute, des merlons de protection et une zone de stockage de crue. Avec l’accélération du dérèglement climatique, les événements extrêmes de ce type posent à l’ensemble des gestionnaires d’infrastructures de transports la question de la résilience de celles-ci face à des aléas météorologiques de plus en plus intenses et fréquents. C’est pourquoi VINCI Autoroutes intègre les effets du changement climatique dans la gestion et la conception de ses infrastructures. Cette approche repose sur l’anticipation, l’innovation et la coopération avec les acteurs des territoires desservis pour garantir, durablement, la sécurité et la continuité du service sur le réseau autoroutier.