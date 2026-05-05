Sécurité
Week-end du 8 mai 2026 : une circulation dense attendue sur le réseau VINCI Autoroutes
Pour le pont du 8 mai, VINCI Autoroutes prévoit un trafic important en région parisienne, et particulièrement dense sur la façade atlantique, la vallée du Rhône ou encore sur le pourtour méditerranéen et ce, dès jeudi 7 mai. Découvrez nos prévisions trafic dans le détail, région par région.
Vos conditions de circulation du 7 au 10 mai 2026
Le trafic devrait se densifier sur le réseau VINCI Autoroutes, dès jeudi, les principales difficultés étant attendues dans les secteurs suivants :
- En région parisienne et en direction de la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, sur les autoroutes A10, A11 et A71, le trafic sera soutenu au départ de l’Île-de-France le jeudi 7 mai, dès la fin d’après-midi et jusqu’en fin de soirée. Il sera dense le vendredi 8 mai dès 9h et jusqu’à 14h. Dans le sens des retours, sur l’A10 en direction de l’Île-de-France, le trafic sera chargé dès le samedi 9 mai après-midi et très chargé le dimanche dès le début d'après-midi et jusqu’en fin de soirée.
- Dans la vallée du Rhône, sur l’autoroute A7, la circulation s’intensifiera en direction du sud de la France dès le jeudi 7 mai en milieu d’après-midi jusque dans la soirée et vendredi, de 8h à 13h. Dans le sens des retours, un fort trafic est attendu samedi 9 mai entre 10h et 13h, mais surtout dimanche 10 mai, entre 11h et 23h.
- Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue le jeudi 7 mai, en fin de journée (16h - 20h) et le vendredi 8 mai, entre 9h et 13h. Dans l’autre sens, les plus forts trafics sont attendus le dimanche 10 mai, de 14h à 21h. La circulation sera également soutenue sur l’A9, entre la bifurcation A9/A61 et Béziers, ce dimanche, entre 15h et 19h.
- Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61, les plages horaires les plus difficiles seront le vendredi 8 mai, de 10h à 13h en direction de la Méditerranée ainsi que le dimanche 10 mai, dès 14h et jusqu’en début de soirée en direction de Toulouse.
- En région Sud, des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A8, A50 et A57, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Nice, Toulon) jeudi 7 mai dès 16h et jusqu’à 20h puis le dimanche 10 mai, entre 17h et 20h.
Un dispositif d’information renforcé pour vous accompagner
A l’occasion de ce second long week-end du mois de mai, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. La vidéo de prévisions trafic de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mardi 5 mai 2026 à 16h sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services. Elle sera relayée sur la chaîne YouTube de Radio VINCI Autoroutes ainsi que sur le site de VINCI Autoroutes et son fil X dès 18h.
Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront par ailleurs les points info trafic sur le 107.7, en lien avec les PC sécurité et les Centres d'information trafic de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Nice.
Voyagez zen en électrique !
En collaboration avec les opérateurs électriques Atlante, Electra, Engie Vianeo, Fastned, Ionity, Zunder ainsi que TotalEnergies, VINCI Autoroutes renouvelle la présence de voituriers électriques sur les stations de recharge de 59 aires de services.
Des électro-équipiers, aisément reconnaissable à leur gilet coloré, accueilleront, tout au long des week-ends de fort trafic, les conducteurs de véhicule électrique, gèreront les temps d’attente pendant les périodes de pointe et les assisteront en cas de besoin lors de leur recharge.