Sécurit�é
Week-end du 29 août 2026 : un trafic dense attendu sur autoroute
Une circulation particulièrement dense est attendue sur le réseau VINCI Autoroutes pour ce dernier week- end d’août. Les principaux axes de la vallée du Rhône, de l’arc méditerranéen, ainsi que les autoroutes reliant la Bretagne et la façade atlantique seront fortement empruntés, notamment en direction du nord dans le sens des retours, à compter du vendredi 28 août.
Prévisions de trafic : la tendance en bref
Pour ce week-end du 29 août, les retours seront plus importants que les départs, même si les pr évisions trafic laissent entrevoir de forts trafics dans les deux sens de circulation. Les difficultés devraient apparaître dès le mercredi 26 août, notamment autour des grandes agglomérations et sur les itinéraires reliant les principales destinations touristiques. Les axes de la vallée du Rhône, de l'arc méditerranéen, gdrua nd Ouest et les accès aux littoraux devraient rester particulièrement chargés. La journée du samedi 29 août devrait concentrer les difficultés les plus importantes, avec une circulation attendue très difficile sur la majorité des grands axes du territoire dans les sens des départs comme des retours. Une amélioration progressive est ensuite attendue à partir du dimanche, malgré des ralenti ssements qui pourraient subsister sur les principaux itinéraires de retour
Les prévisions de trafic plus en détail
- Dans le sens des retours en Île -de-France, le trafic sera important dès le vendredi 28 août en début d’après-midi et jusqu’en en fin de soirée mais aussi le samedi 29 août et le dimanche 30 toute la journ ée.
- Dans le Centre Ouest , la circulation sera tout aussi dense à l’approche des grandes métropoles (Angers sur l’A87 et l’A11, Tours, Orléans et Poitiers sur l’A10 ).
- Dans le grand Ouest, entre Poitiers et la bifurcation A10/A837, la circulation sera dense samedi 29 août, de 11h à 15h. Vers le nord, les difficultés débuteront le vendredi 28 août dès 12h et jusqu’à 19h. Le samedi, le trafic sera extrêmement densee ntre 10h et 19h ; il en sera de même le dimanche, entre 10h et 20h. Des difficultés perdureront également le lund3i 1 août, sur le créneau du déjeuner.
- A l’approche de Bordeaux, la circulation sera chargée samedi 29 août de 11h jusqu’à 15h. Dans le sens inverse, il faudra plutôt éviter de prendre la routele vendredi 28 août entre 11h et 18h, samedi entre 9h et 18h ainsi que dimanche, entre 11h et 15h.
- En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7 en direction du sud, la circulation se densifiera dès vendredi 28 août de 14h à 17h. Samedi 29 août, le trafic sera particulièrement dense de 9h à 17h. La circulation sera également très importante au cours du dimanche 30 août, de 10h à 17h.
- En direction de Lyon, le trafic attendu sera encore plus intense et ce dès mercredi 26 août, avec des pointes entre 10h et 18h. Il sera également très dense jeudi 27 et vendredi 28 août – de 10h à 21h. Les samedi 29 et dimanche 30 août, le trafic sera extrêmement dense entre 9h et 19h. Lundi 31 août, les principales difficultés sont attendues entre 11h et 12h.
- Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue à partir de vendred2i8 août, entre 14h et 19h, puis samedi 29 août, à partir de 9h et jusqu’à 16h, ainsi que dimanche 30 août, de 10h à 13h. Dans l’autre sens , entre Montpellier et Nîmes, les perturbations débuteront dès jeudi 2 7 août de 15h jusqu’à 18h. Ce trafic très dense se poursuivra vendredi, samedi et dimanche de 9h à 19h.
- Sur l’A9, entre Béziers et la bifurcation A9/A61, la circulation sera également soutenue tout au long du week- end avec des pics samedi 29 août, de 10h à 15h. Dans l’autre sens de circulation , les difficultés sont surtout attendues vendredi 28 de 11h à 19h et samedi 29 août entre 9h et 16h. Enfin, la frontière espagnole à Narbonne, dans le sens des retours , les principales difficultés sont attendues samedi 29 août de 10h à 13h.
- Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61, les plages horaires les plus difficiles sont attendues samedi 29 août entre 10h et 15h. Entre Narbonne et Toulouse , des difficultés sont attendues vendredi, autour entre 15h et 16h. Il en sera de même samedi entre 10h et 13h et dimanche, entre 11h et 12h puis entre 15h et 18h.
- En région Provence-Alpes- Côte d’Azur, des perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A8, notamment à l’approche et en sortie d’Aix-en- Provence et de Nice, vendredi 28 août de 10h à 19h, avec un pic de circulation attendu de 16h à 19h, et le samedi 29 août de 9h à 13h puis de 16h et 19h .
- Sur les autoroutes A50 et A57, notamment à l’approche de la métropole toulonnaise, le trafic sera chargé le vendredi 28 août à partir dès 11h et jusqu’en fin de journée ainsi que le samedi 29 août de 11h à 13h et de 18h à 20h. Dimanche 30 août la circulation se densifiera autour des grandes agglomérations de notre région entre 17h et 20h .
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