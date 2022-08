Week-end du 15 août : une circulation très dense attendue pour le 3e week-end de « chassé-croisé »

Les équipes de VINCI Autoroutes restent mobilisées, dans le cadre des animations gratuites #Bien Arriver pour vous accueillir et vous proposer de vous détendre et refaire le plein de vigilance. Un rappel important ! Toutes les deux heures ou dès l’apparition des premiers signes de fatigue, pensez à faire une pause. Un dispositif d’information trafic multimédia enrichi vous permettra de planifier au mieux votre départ et de suivre au plus près l’évolution des conditions de circulation. Trafic Express, le bulletin vidéo de prévisions trafic, publié sur comme sur le fil Twitter @VINCI Autoroutes. Il sera actualisé samedi à trois reprises : à 10h, 14h et 16h, avec vos conditions de circulation en temps réel. L’application Radio VINCI Autoroutes, disponible sur tous les stores, complète ce dispositif. Elle vous permet d’avoir accès aux points trafic du secteur dans lequel vous vous trouvez et d’écouter la radio en continu.