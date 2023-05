En région parisienne et dans le Grand Ouest

Le trafic s’annonce dense au départ de Paris ce vendredi 5 mai entre 18h et 21h. Dans le sens des retours, la circulation sera chargée dans le secteur de Niort ainsi qu’à l’approche de Paris, en particulier entre 15h et 20h le lundi 8 mai.

Dans les Pays de la Loire, un trafic important est attendu à Angers sur l’A11 en direction de Nantes, dès vendredi entre 17h et 18h ; et ce samedi entre 10h et 12h. Dans le sens des retours, en direction du Mans et de Paris, le trafic à Angers sur l’A11 sera dense le lundi 8 mai 2023 entre 16h et 20h.

Le trafic sera également chargé sur l’A10 dans le sens du retour entre Bordeaux et Poitiers (en direction de Paris), le lundi 8 mai entre 15h et 19h.



Dans la vallée du Rhône

Sur l’autoroute A7 en direction du sud, la densité du trafic sera concentrée sur le jour du vendredi 5 mai 2023 entre 15h et 21h, puis le samedi 6 mai 2023 entre 10h et 16h. Toujours dans la vallée du Rhône, mais en direction du nord, le trafic sera plus dense le vendredi 5 mai entre 15h et 18h. Il sera particulièrement dense le samedi 6 mai 2023 de 10h à 14h et le lundi 8 mai 2023 de 15h à 21h.



Sur le pourtour méditerranéen

Sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera très soutenue le vendredi 5 mai 2023 de 16h à 20h, le samedi 6 mai 2023 entre 10h et 16h puis le dimanche 7 mai 2023 entre 11h et 12h. Dans l’autre sens de circulation, en direction d’Orange, le trafic devrait être dense dès le vendredi de 15h à 19h, le samedi 6 mai 2023 de 10h à 12h, et enfin, le trafic devrait être très dense le lundi 8 mai 2023 de 15h à 20h.



En Occitanie

Entre Narbonne et Toulouse sur l’A61, un trafic plus important est attendu le lundi 8 mai 2023 de 15h à 20h alors que dans l’autre sens, Toulouse vers Narbonne, le trafic sera dense le 5 mai 2023 de 17h à 20h.



En région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le trafic sera chargé dès le vendredi 5 mai 2023, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Nice, Toulon, Aix-en-Provence, Marseille) sur les autoroutes A8, A50, A52 et A57, dans les deux sens de circulation, du milieu de l’après-midi jusqu’en début de soirée. La journée de lundi 8 mai 2023 sera également marquée par une circulation dense autour des grandes agglomérations dès la mi-journée, dans les deux sens de circulation.