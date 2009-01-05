Au départ de la région parisienne, sur les autoroutes A10, A11 et A71 desservant la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France

Le trafic sera chargé jeudi 14 août dans l’après-midi.

Dans le sens des retours vers Paris, notamment sur les axes A10, A11 et A71

Le trafic sera soutenu principalement samedi 16 et dimanche 17 août, dès le début de l’après-midi et jusqu’en soirée. Le trafic sera particulièrement important sur l’A71 dans le sens des retours au niveau de la bifurcation avec l’A85 dans le secteur de Vierzon, dès le jeudi 14 août et jusqu’au lundi 18 août.

Dans le grand Ouest, de Bordeaux à Niort

La circulation sera soutenue vendredi 15 août, dès 10h et jusqu’à 19h. Elle se densifiera encore le samedi 16 août et le dimanche 17 août sur l’ensemble de la journée entre 9h et 20h. Lundi 18 août, le plus fort du trafic est attendu entre 10h et 17h.

En direction de Bordeaux, des difficultés sont également attendues vendredi 15 août entre 10h et 13h puis entre 15h et 16h, samedi 16 de 9h à 18h ainsi que dimanche 17 août entre 11h et 17h.

En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7,

En direction du sud, le trafic sera très dense dès jeudi 14 août en fin de matinée et jusqu’en soirée, puis vendredi 15 août entre 9h et 17h. Des pointes de trafic sont également attendues samedi 16 août dès 5h et jusqu’à 16h, et dimanche 17 août de 9h à 18h. Les difficultés se poursuivront jusqu’à lundi 18 août, notamment entre 10h et 16h.

En direction de Lyon, la circulation sera également très chargée durant l’ensemble du week-end : dès jeudi 14 août entre 10h et 19h, vendredi 15 août de 9h à minuit, samedi 16 août de 8h à minuit, dimanche 17 de 8h à minuit, et même lundi 18 août entre 9h et 20h.

Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9

Entre Nîmes et Montpellier, les trafics les plus denses sont attendus dès le jeudi 14 août entre 9h et 21h, puis le vendredi 15 août, de 9h à 13h, le samedi 16 août dès 6h et jusqu’à 17h, dimanche 18 août, de 9h à 17h, et lundi 18 août entre 9h et 16h.

En sens inverse, entre Montpellier et Nîmes, la circulation sera très soutenue le jeudi 14 et vendredi 15 août de 10h à 20h, le samedi 16 août de 9h à 23h, le dimanche 17 août de 10h à 22h et lundi 18 août entre 9h et 19h.

La circulation sera également soutenue sur l’A9, entre la bifurcation A61/A9 et Béziers, le jeudi 14 et vendredi 15 août de 10h à 20h, le samedi 16 août dès 9h et jusqu’à 21h. Les difficultés se feront également sentir entre 10h et 19h le dimanche 17 mais aussi entre 10h et 19h le lundi 18 août.

Le trafic sera également dense dans l’autre sens de circulation, en direction de l’Espagne, jeudi 14 août de 10h à 12h puis entre 18h et 19h, vendredi 15 août de 10h à 12h, samedi 16 de 10h à 14h, dimanche 17 entre 10h et 12h puis de 15h à 18h, et lundi 18 août de 9h à 16h.

Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61

Les plages horaires les plus denses sont attendues le jeudi 14 août, de 10h à 12h puis de 14h à 20h, le vendredi 15 août, de 10h à 13h, le samedi 16 août, de 8h à 19h, le dimanche 17 août de 10h à 17h, et le lundi 18 août, de 10h à 17h.

Il faudra s’attendre également à de forts trafics en direction de Toulouse vendredi 15 de 10h à 17h, samedi 16 de 9h à 18h, dimanche 17 de 10h à 20h, et lundi 18 août de 10h à 18h.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une circulation très dense est prévue à Nice dès le jeudi 14 août dans la matinée. Le trafic sera soutenu les vendredi 15 et samedi 16 août entre 10h et 17h. Dans l’agglomération d’Aix-en-Provence, les difficultés sont attendues vendredi 15 août de 10h à 17h, ainsi que samedi 16 août à partir de 11h et jusqu’en début de soirée dans les deux sens de circulation.

Le trafic devrait également être important sur l’A50 dimanche 17 août dès la mi-journée, en direction de Marseille.