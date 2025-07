Plus d’un Français sur 5 jette toujours des déchets par la fenêtre de sa voiture sur l’autoroute ! C’est le constat alarmant de la Fondation VINCI Autoroutes qui publie comme chaque été une enquête sur la façon dont les Français gèrent leurs déchets sur la route des vacances. Si l’édition 2025 montre une légère amélioration des comportements, les incivilités restent nombreuses. Ainsi, 22% des Français déclarent jeter leurs déchets par la fenêtre de leur voiture lorsqu’ils circulent sur autoroute et 37% admettent faire de même sur la voie publique.

Concernant le tri des déchets, là-aussi des progrès restent à faire ! Alors que le tri est quasi généralisé à domicile, seuls 87% des Français déclarent trier régulièrement leurs déchets sur leur lieu de vacances et 77% lors de leur trajet sur autoroute, un chiffre lui aussi en recul.