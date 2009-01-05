La vague de chaleur, démarrée ce vendredi en France, d'un niveau caniculaire sur la moitié sud, se poursuit, se renforce et s'étend. Le pic est attendu entre lundi et mardi. Elle devrait durer jusqu'en fin de semaine.

Consultez la carte de vigilance de Météo-France.

Mobilisées pour accueillir les vacanciers et les accompagner tout au long de leur voyage, les équipes de VINCI Autoroutes rappellent à tous les conducteurs de bien se préparer avant de prendre la route, d’éviter dans la mesure du possible de voyager au plus fort des températures et de s’hydrater le plus régulièrement possible.