Alors que VINCI Autoroutes prévoit une circulation encore dense pour les jours qui viennent notamment sur la façade nord-ouest, dans la vallée du Rhône ainsi que sur les autoroutes du grand sud-ouest, Météo France vient d’étendre une nouvelle fois sa vigilance « canicule ». Cette vigilance continue de s’étendre vers le nord et concerne tout le sud de la France et une partie du centre.
La vague de chaleur, démarrée ce vendredi en France, d'un niveau caniculaire sur la moitié sud, se poursuit, se renforce et s'étend. Le pic est attendu entre lundi et mardi. Elle devrait durer jusqu'en fin de semaine.
Consultez la carte de vigilance de Météo-France.
Mobilisées pour accueillir les vacanciers et les accompagner tout au long de leur voyage, les équipes de VINCI Autoroutes rappellent à tous les conducteurs de bien se préparer avant de prendre la route, d’éviter dans la mesure du possible de voyager au plus fort des températures et de s’hydrater le plus régulièrement possible.
Les équipes VINCI Autoroutes recommandent aux vacanciers de bien se préparer avant le voyage et de décaler si possible leur trajet en dehors des heures les plus chaudes de la journée (notamment entre 12h et 16h). Pour ceux qui devraient circuler malgré tout, il est fortement conseillé de :
Rappels :
VINCI Autoroutes appelle également chacun à la plus grande vigilance vis-à-vis du risque incendie. Alors qu’un fumeur sur 4 reconnait encore jeter son mégot par la fenêtre de sa voiture (source : Fondation VINCI Autoroutes), il est plus que nécessaire de se mobiliser pour ne pas déclencher d’incendie.
