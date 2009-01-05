Sécurité

Vigilance canicule rouge et orange - Rappel des recommandations

Publié le 11 août 2025

Alors que VINCI Autoroutes prévoit une circulation encore dense pour les jours qui viennent notamment sur la façade nord-ouest, dans la vallée du Rhône ainsi que sur les autoroutes du grand sud-ouest, Météo France vient d’étendre une nouvelle fois sa vigilance « canicule ». Cette vigilance continue de s’étendre vers le nord et concerne tout le sud de la France et une partie du centre.

Les prévisions de Météo France

La vague de chaleur, démarrée ce vendredi en France, d'un niveau caniculaire sur la moitié sud, se poursuit, se renforce et s'étend. Le pic est attendu entre lundi et mardi. Elle devrait durer jusqu'en fin de semaine. 
Consultez la carte de vigilance de Météo-France.

Mobilisées pour accueillir les vacanciers et les accompagner tout au long de leur voyage, les équipes de VINCI Autoroutes rappellent à tous les conducteurs de bien se préparer avant de prendre la route, d’éviter dans la mesure du possible de voyager au plus fort des températures et de s’hydrater le plus régulièrement possible. 

Nos recommandations en cas de conduite par canicule

Les équipes VINCI Autoroutes recommandent aux vacanciers de bien se préparer avant le voyage et de décaler si possible leur trajet en dehors des heures les plus chaudes de la journée (notamment entre 12h et 16h). Pour ceux qui devraient circuler malgré tout, il est fortement conseillé de : 

  • partir reposé, bien se préparer avant de prendre le volant et d’être très vigilant sur la route ;
  • vérifier l’état du véhicule, la chaleur favorisant les pannes liées à la surchauffe du moteur ;
  • bien s’informer en amont sur les prévisions de trafic et les conditions de circulation ;
  • de voyager avec des vêtements amples et légers et d’emporter de l’eau en quantité suffisante, même pour des trajets de courte durée, afin de pallier toute éventualité (bouchons, ralentissements…) et tout particulièrement en cas de présence de personnes âgées ou d’enfants à bord du véhicule ;
  • la chaleur ayant des effets sur l’organisme, de multiplier les pauses pour se détendre et faire une sieste réparatrice à l’ombre. 14 aires du réseau VINCI Autoroutes proposeront d’ailleurs un dispositif #BienArriver propice à la détente. Veillez également à ne laisser personne, ni un animal de compagnie, dans l’habitacle.

Rappels :

  • l’ensemble des aires d’autoroutes (une aire tous les 15 km en moyenne) sont équipées de points d’eau potable permettant de se rafraîchir ;
  • l’utilisation de la climatisation à bord du véhicule est bien entendu fortement recommandée. Si votre véhicule en est dépourvu, veillez à bien ventiler l’habitacle.

VINCI Autoroutes appelle également chacun à la plus grande vigilance vis-à-vis du risque incendie. Alors qu’un fumeur sur 4 reconnait encore jeter son mégot par la fenêtre de sa voiture (source : Fondation VINCI Autoroutes), il est plus que nécessaire de se mobiliser pour ne pas déclencher d’incendie.

