Nuit du 6 janvier 2026 : vigilance neige-verglas relancée

L'alerte neige-verglas concernera les départements suivants : la Charente-Maritime (17), le Cher (18), la Corrèze (19), l'Eure-et-Loir (28), l'Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41), la Loire-Atlantique (44), le Loiret (45), le Maine et Loire (49), la Mayenne (53), l'Orne (61), la Sarthe (72), les Yvelines (78), les Deux-Sèvres (79), la Vendée (85), la Vienne (86), l'Yonne (89), l'Essonne (91) et les Hauts-de-Seine (92).



Les températures seront très basses sur cette période ce qui pourrait provoquer la congélation d'eau préexistante, entraînant la formation de verglas. VINCI Autoroutes appelle donc à la plus grande prudence et à s'informer avant chaque déplacement et à le différer si possible, en particulier si vous circulez sur les axes A10, A11, A19, A20, A28, A71, A711, A81, A83, A837, A85, A86, A87, A89.