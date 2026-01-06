6 janvier 2026 : 26 départements toujours placés vigilance orange neige-verglas

26 départements sont toujours placés en vigilance orange "neige/verglas" dont 11 sont desservis par le réseau VINCI Autoroutes : la Mayenne, la Sarthe, l’Orne, l’Eure-et-Loir, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de2 Seine, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Les axes autoroutiers concernés sont A10, A11, A28, A837, A81, A83, A85, A87 et Duplex A86. L’épisode météorologique se poursuit avec des températures négatives qui pourraient se perdurer jusqu’en milieu de journée et de nouvelles précipitations neigeuses prévues la nuit prochaine et notamment en Ile de France.



Suite à ces prévisions, les autorités préfectorales ont pris des mesures de restriction de circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur les axes A10, A11, A81, A28, A83, A85 et A87.

En raison de la présence d’un poids lourd en travers des voies, l’autoroute A10 est actuellement coupée à la circulation en direction de Bordeaux entre Saint Jean d’Angély (n°34) et Saintes (n°35). VINCI Autoroutes appelle à la plus grande vigilance et au respect des interdictions de circuler pour les poids lourds, face à des conditions de conduite qui peuvent être très dégradées.



En liaison avec les autorités, les équipes de VINCI Autoroutes restent pleinement mobilisées pour procéder aux opérations de traitement des chaussées afin de maintenir la circulation dans les secteurs concernés. VINCI Autoroutes recommande de reporter les déplacements.