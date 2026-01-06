Sécurité
6 janvier 2026 : 26 départements toujours placés vigilance orange neige-verglas
26 départements sont toujours placés en placés en alerte vigilance orange pour neige et verglas par Météo France. Les restrictions de circulation pour les poids lourds sont toujours en vigueur sur de nombreux axes du réseau. Ces évènements météorologiques concernent le réseau VINCI Autoroutes sur les axes A10, A11, A28, A837, A81, A83, A85, A87 et Duplex A86. VINCI Autoroutes appelle à la plus grande prudence et recommande de reporter ses déplacements.
26 départements sont toujours placés en vigilance orange "neige/verglas" dont 11 sont desservis par le réseau VINCI Autoroutes : la Mayenne, la Sarthe, l’Orne, l’Eure-et-Loir, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de2 Seine, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Les axes autoroutiers concernés sont A10, A11, A28, A837, A81, A83, A85, A87 et Duplex A86. L’épisode météorologique se poursuit avec des températures négatives qui pourraient se perdurer jusqu’en milieu de journée et de nouvelles précipitations neigeuses prévues la nuit prochaine et notamment en Ile de France.
Suite à ces prévisions, les autorités préfectorales ont pris des mesures de restriction de circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur les axes A10, A11, A81, A28, A83, A85 et A87.
En raison de la présence d’un poids lourd en travers des voies, l’autoroute A10 est actuellement coupée à la circulation en direction de Bordeaux entre Saint Jean d’Angély (n°34) et Saintes (n°35). VINCI Autoroutes appelle à la plus grande vigilance et au respect des interdictions de circuler pour les poids lourds, face à des conditions de conduite qui peuvent être très dégradées.
En liaison avec les autorités, les équipes de VINCI Autoroutes restent pleinement mobilisées pour procéder aux opérations de traitement des chaussées afin de maintenir la circulation dans les secteurs concernés. VINCI Autoroutes recommande de reporter les déplacements.
Conditions de circulation
- Un arrêté zonal interdit la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes (PTAC) sur les routes et autoroutes des départements de l’ouest. Les départements concernés desservis par le réseau VINCI Autoroutes sont les suivants, avec les axes autoroutiers associés :
- Depuis le 5 janvier à 13h00 : l’Eure-et-Loir, la Mayenne, l’Orne et la Sarthe (A11-A10-A81-A28)
- Depuis le 5 janvier à 16h00 : la Loire-Atlantique (A11-A85-A87-A83)
- Depuis le 5 janvier à 18h : le Maine-et-Loire, la Vendée et les Deux-Sèvres (A11-A85-A87-A83)
- Depuis le 5 janvier à 22h00 : la Charente-Maritime (A10). La circulation sur l’autoroute A10 est interdite aux PL, dans les deux sens de circulation entre les échangeurs de Poitiers-Sud et de Libourne - St Antoine, et une déviation est mise en place par la RN10.
Malgré cette interdiction, un poids lourd qui circulait en direction de Bordeaux dans ce département, s’est retrouvé peu avant 6h15 en travers des voies de circulation, entrainant la coupure de l’autoroute A10 entre les échangeurs de Saint Jean d’Angély (n°34) et Saintes (n°35).
Entre Niort Nord (n°10) et Pons (n°37), des précipitations neigeuses intenses sont actuellement observées entrainant des conditions de conduite très dégradées. VINCI Autoroutes recommande de reporter les déplacements dans ce secteur.
- Un arrêté zonal interdit la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes (PTAC) sur les routes et autoroutes des départements d’Ile-de-France. Les départements concernés desservis par le réseau VINCI Autoroutes sont les suivants, avec les axes autoroutiers associés :
- Depuis le 5 janvier à 14h00 : l’Essonne, les Yvelines et les Hauts-de Seine (A11-A10–Duplex A86)
- En Ile-de-France, la vitesse est limitée à 80km/h pour tous les véhicules sur l’ensemble des routes nationales et autoroutes.
Des zones de stationnement obligatoire pour les poids lourds sont activées par les autorités en plusieurs points du réseau.