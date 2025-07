La vigilance orange canicule publiée par Météo France dimanche concernant 84 départements français a été prolongée à mardi 1er juillet. Ce phénomène exceptionnel s’accompagne de très fortes chaleurs qui vont toucher l’ensemble du réseau de VINCI Autoroutes et pourrait se prolonger au cours de la semaine. Les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation et accompagner l’ensemble des conducteurs qui circulent sur le réseau.

Cette situation nécessite de bien se préparer avant le voyage et de décaler autant que faire se peut son trajet en dehors des heures les plus chaudes. Pour ceux qui devraient circuler malgré tout, VINCI Autoroutes recommande :



de voyager avec des vêtements amples et légers et d’avoir de l’eau en quantité suffisante selon le nombre de passagers. Des points d’eau sont par ailleurs disponibles sur l’ensemble des aires du réseau VINCI Autoroutes pour faire le plein en cours de route ;

la chaleur ayant des effets sur l’organisme, il est conseillé de faire des pauses régulières pour se détendre et faire une sieste réparatrice à l’ombre ;

d’être très attentif aux passagers les plus vulnérables, en particulier les personnes âgées et les plus jeunes, ainsi qu’aux animaux qui partagent le voyage. Ne jamais les laisser seuls, même quelques minutes, dans le véhicule quand ce dernier est à l’arrêt ;

d’utiliser la climatisation sans excès, afin de ne pas surconsommer du carburant.



Par ailleurs, VINCI Autoroutes appelle chacun à la plus grande vigilance vis-à-vis du risque incendie. Alors qu’un fumeur sur 4 reconnait encore jeter son mégot par la fenêtre de sa voiture (source : Fondation VINCI Autoroutes), il est plus que nécessaire de se mobiliser pour ne pas déclencher d’incendie. Les jets de mégots depuis les véhicules sont en effet responsables de nombreux départs de feux. Poussés par le vent, ils peuvent atteindre très rapidement le bas-côté de l’autoroute et les herbes sèches. Progressant plus vite qu’un randonneur, il peut parcourir 400 mètres en moins de 5 minutes. Le jet de mégot est donc tout sauf un geste anodin.