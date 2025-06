De passage en Occitanie le samedi 5 juillet 2025 ? Offrez-vous une pause gourmande lors de votre trajet sur l’autoroute ! L’opération « Sud de France – L’Occitanie » revient pour votre plus grand plaisir… et régaler vos papilles ! Lors de votre prochain trajet sur les autoroutes A9, A20 ou encore A61, faites une pause sur l’une de nos aires participant à l’opération et venez dégustez les spécialités régionales « Sud de France – L’Occitanie ».



Comme lors de la précédente édition en 2024, une vingtaine de producteur seront présents sur les aires participantes pour vous proposer des animations, et bien sûr vous faire déguster de délicieux produits locaux ! Foie gras, conserves de canard, pâté de campagne, tapenades, biscuits, confiseries artisanales, confitures, jus de fruits ou encore glaces artisanales… Votre pause sur les autoroutes d’Occitanie se transforme en instant gourmand !