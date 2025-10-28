Pour ce troisième week-end des vacances de la Toussaint, la circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, notamment sur l'A10, l'A7 et l'A9, vendredi 31 octobre en journée et dimanche dès le milieu de l’après-midi. En Ile-de-France, le trafic devrait être important également dans le sens des retours dès vendredi après-midi.



Dans le détail :

En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines , sur l'A10 en direction du centre et de la façade atlantique, le trafic sera soutenu vendredi dès la fin de la matinée. Dans le sens des retours, il sera dense dès le vendredi 14h, le samedi après-midi voire très dense le dimanche dès la fin de la matinée.



, sur l'A10 en direction du centre et de la façade atlantique, le trafic sera soutenu vendredi dès la fin de la matinée. Dans le sens des retours, il sera dense dès le vendredi 14h, le samedi après-midi voire très dense le dimanche dès la fin de la matinée. Dans l’Ouest , la circulation sera plus dense à l’approche des grandes agglomérations sur l’A10 (Bordeaux, Niort...) et sur l’A61 (Toulouse, Narbonne...).



, la circulation sera plus dense à l’approche des grandes agglomérations sur l’A10 (Bordeaux, Niort...) et sur l’A61 (Toulouse, Narbonne...). En vallée du Rhône , sur l'A7, en direction du sud, quelques perturbations sont attendues dimanche entre 16h et 19h. En direction de Lyon, le trafic sera chargé à partir de vendredi, entre 14h et 17h et samedi sur le créneau du déjeuner. Le trafic le plus important est attendu sur cet axe, dans le sens des retours, samedi entre 10h et 13h puis dimanche, entre 15h et 19h.



, sur l'A7, en direction du sud, quelques perturbations sont attendues dimanche entre 16h et 19h. En direction de Lyon, le trafic sera chargé à partir de vendredi, entre 14h et 17h et samedi sur le créneau du déjeuner. Le trafic le plus important est attendu sur cet axe, dans le sens des retours, samedi entre 10h et 13h puis dimanche, entre 15h et 19h. Sur l'A9 , en direction du sud le trafic sera soutenu dès vendredi, entre 16h et 19h. En direction du nord, des perturbations sont attendues vendredi de 16h à 20h et dimanche, entre 15h et 20h.



, en direction du sud le trafic sera soutenu dès vendredi, entre 16h et 19h. En direction du nord, des perturbations sont attendues vendredi de 16h à 20h et dimanche, entre 15h et 20h. En région Sud, des perturbations sont à prévoir sur le réseau VINCI Autoroutes, notamment à l'approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon) sur les autoroutes A8, A50, A52 et A57 vendredi en fin de journée ainsi que dimanche, en début d'après-midi.