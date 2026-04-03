Semaine du 6 avril 2026 : travaux de chaussées sur l'A7

L’autoroute A9 sera fermée à hauteur de l’échangeur de Roquemaure en direction de Lyon uniquement. Par conséquent, la sortie sera donc obligatoire et l’entrée interdite à cet échangeur pour tous les véhicules circulant en direction du Nord au cours des nuits du mardi 7 au jeudi 9 avril 2026. Par conséquent :

les conducteurs devant se rendre au centre d’Orange et dans les alentours devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580, la D101 en direction de Saint Génies, la D980 en direction de Roquemaure puis la D976 en direction d’Orange ;

les conducteurs circulant sur l’A7 en direction de Lyon devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580 en direction de Bagnols-sur-Cèze, prendre la N86 en direction de Pont-Saint-Esprit puis la D994 en direction de Bollène afin de rejoindre l’autoroute au niveau de l’échangeur Bollène (n°19) ;

les conducteurs circulant sur l’autoroute A7 en direction de Marseille devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille jusqu’à l’échangeur Avignon-Le Pontet (n°23) sur A7.



La traversée de la commune de Roquemaure est interdite aux véhicules dont le poids total autorisé en charge supérieur à 19 tonnes. Ces derniers devront suivre obligatoirement les itinéraires de déviation.



Les entrées et sorties de l’échangeurs d’Orange centre (n°21) seront fermées pour les véhicules circulant en direction de Lyon.