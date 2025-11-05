Week-end du 11 novembre : nos équipes mobilisées

A la veille du long week-end du 11 novembre, les équipes de VINCI Autoroutes et les partenaires présents sur les aires accompagneront les conducteurs pour des trajets en toute sécurité, en cette période automnale où les conditions météorologiques peuvent nécessiter une vigilance accrue. La circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations, ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, notamment sur l’A7, l’A9, l’A10 et l’A11, vendredi 7 en fin de journée et samedi 8 novembre à la mi-journée, dans le sens des départs, ainsi que mardi 11 novembre au soir, dans le sens des retours.