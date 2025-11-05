Sécurité
Week-end du 11 novembre : nos équipes mobilisées
Publié le 05 novembre 2025
A la veille du long week-end du 11 novembre, les équipes de VINCI Autoroutes et les partenaires présents sur les aires accompagneront les conducteurs pour des trajets en toute sécurité, en cette période automnale où les conditions météorologiques peuvent nécessiter une vigilance accrue. La circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations, ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, notamment sur l’A7, l’A9, l’A10 et l’A11, vendredi 7 en fin de journée et samedi 8 novembre à la mi-journée, dans le sens des départs, ainsi que mardi 11 novembre au soir, dans le sens des retours.
Conditions de circulation pour le week-end du 7 au 11 novembre 2025
- En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines, sur l'A10 et l’A11 en direction du centre et de la façade atlantique, c’est dans le sens des départs que le trafic sera le plus dense, vendredi 7 novembre en fin d’après-midi et en soirée. La circulation sera soutenue également dans le sens des départs le samedi matin, et dans le sens des retours mardi après-midi et dans la soirée.
- Dans l’Ouest, la circulation sera plus dense à l’approche des grandes agglomérations sur l’A10 (Bordeaux, Niort…) et sur l’A61 (Toulouse, Narbonne…).
- En vallée du Rhône, sur l'A7, en direction du sud, la circulation se densifiera à partir de 15h vendredi 7 novembre, et sera chargée en fin d’après-midi. Quelques perturbations sont également attendues samedi 8 novembre en fin de matinée. En direction de Lyon, la circulation sera très soutenue mardi 11 novembre, entre 16h et 18h.
- Sur l'A9, en direction du sud, le trafic sera dense vendredi, entre 16h et 19h, ainsi que samedi entre 11h et 12h. En direction du nord, des perturbations sont attendues mardi de 15h à 18h.
- En région Sud, des perturbations sont à prévoir sur le réseau VINCI Autoroutes, notamment à l'approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon) sur les autoroutes A8, A50, A52 et A57 en fin de journée vendredi 7 et mardi 11 en fin de journée.
Restez informés de vos conditions de circulation en temps réel
Carte info traficXRadio VINCI Autoroutes3605 (service gratuit + prix d'appel)