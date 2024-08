Une circulation très dense attendue pour le pont du 15 août

En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines

Des départs sont encore à prévoir jeudi 15 août avec une circulation dense attendue entre 10h et 12h, ainsi que samedi 17 août entre 9h et 12h. C’est surtout dans le sens des retours, en direction de Paris et du nord, que le trafic s’annonce très soutenu : vendredi 16 août dès 14h et jusqu’à 19h ; samedi 17 août à partir de 14h et jusqu’à 22h avec un pic de trafic attendu entre 18h et 19h ; dimanche 18 août, les premières difficultés sont attendues dès 11h et devraient se poursuivre tard dans la soirée jusqu’à 23h, avec une circulation particulièrement dense attendue entre 13h et 21h.

Dans le Centre et le Grand Ouest

C’est dans la région d’Orléans et entre Tours et Poitiers, sur l’autoroute A10 en direction du nord, que se concentreront les difficultés, dès midi, vendredi 16 août, et jusqu’en fin de journée. Il en sera de même samedi 17 août entre 10h et 21h, ainsi que dimanche 18 août entre 11h et 20h avec une circulation particulièrement dense attendue entre 15h et 18h. Des

retours sont également prévus lundi 19 août avec un trafic soutenu entre 11h et 18h.

Toujours dans le sens des retours, un trafic plus dense est également à prévoir sur l’autoroute A11, en provenance de la Bretagne et des Pays de la Loire, samedi 17 août entre 11h et 20h et dimanche 18 août entre 11h et 19h.

Entre Bordeaux et Poitiers, sur l’A10 dans le sens des retours

Le trafic sera particulièrement chargé vendredi dès 10h et jusqu’en début de soirée. C’est samedi et dimanche que la circulation sera la plus intense, globalement dès 9h le matin jusqu’en début de soirée, sachant qu’un trafic important est également attendu lundi à l’heure du déjeuner ainsi que de 14h à 17h. En direction du sud, les difficultés se concentreront avant tout dans la journée de samedi, entre 9h et 21h, ainsi qu’autour de la mi-journée dimanche.

En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7

Quelques difficultés sont attendues dès mercredi et jeudi en direction de Lyon, autour du déjeuner, mais c’est à partir de 9h vendredi, que la circulation sera très dense et ce jusqu’à très tard dans la nuit, vers 2h du matin. Après un court répit, les difficultés reviendront dès 8h le samedi - jusque vers minuit – puis dimanche, de 8h à minuit. Lundi 19 août, un tarif très dense est également attendu, sur une plage plus courte s’étalant entre 9h et 20h.

La situation sera similaire en direction du sud, quoi qu’un peu moins dense. Il faudra ainsi si possible éviter de circuler sur l’A7 en direction d’Orange vendredi, de 10h à 18h. Samedi, les pics de circulation sont prévus dès 6h et jusque vers 17h alors qu’ils se concentreront principalement entre 9h et 18h dimanche. Une situation difficile est également attendu lundi 19 août, en fin de matinée.

Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9

Principalement en remontant de Montpellier vers Nîmes, les difficultés sont attendues dès vendredi, entre 10h et 21h, puis samedi entre 9h et 20h ainsi que dimanche de 10h à 23h. Lundi 19 août, une circulation très dense est également attendue

entre 10h et 19h. Dans l’autre sens, de Nîmes à Montpellier, il est conseillé d’éviter de circuler vendredi, entre 9h et 19h, samedi, entre 6h et 18h, dimanche, entre 9h et 17h et lundi, entre 9h et 15h.

En retour de la frontière espagnole jusque Montpellier, selon les secteurs, les pics attendus se situent vendredi, samedi et dimanche, de 9h à 20h, ainsi que lundi de 10h et 18h. Dans l’autre sens, les principales difficultés seront à prévoir vendredi, de 10h à 13h, samedi, de 9h à 18h, dimanche, de 10h à 19h et lundi de 10h à 18h.

En Occitanie, entre Narbonne et Toulouse

Sur l’autoroute A61, quelques difficultés sont à prévoir vendredi entre 10h et 20h mais elles se concentreront samedi entre 9h et 19h puis dimanche entre 10h et 13h puis entre 14h et 20h. Le trafic restera dense lundi également En direction de la Méditerranée, entre Toulouse et Narbonne, la circulation sera dense vendredi, entre 10h et 13h, samedi, de 8h à 17h, dimanche, de 10h à 17h, et lundi de 10h jusqu’en fin d’après-midi.

En région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dès vendredi entre 15h et 20h, le trafic va se densifier notamment dans le secteur d’Aix-en-Provence. Samedi, dans le sens Nice – Lyon la circulation s’accentuera entre 09h et 13h. Dans le sens Lyon – Nice, se sera entre 13h et 20h. Le dimanche sera similaire au samedi. Des perturbations sont à prévoir autour des grandes agglomérations – Nice, Marseille, Aix-en-Provence, Toulon en soirée et lors des retours de week-end.

A noter que le 15 aout, auront lieu les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de Provence

à Toulon, pouvant engendrer quelques retenues.