Une circulation dense est attendue dans le sens des départs à partir du vendredi 28 octobre après-midi, ainsi que le samedi 29 octobre à la mi-journée, principalement en région parisienne, dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen (autoroute A9).



En région parisienne

Au passage du péage de Saint-Arnoult, en direction de la province, le trafic sera chargé vendredi 28 octobre dès la mi-journée et jusqu’en fin d’après-midi, puis le samedi 29 et le dimanche 30 octobre de 9h à 13h. Dans le sens des retours, le trafic au passage à Saint-Arnoult sera dense dimanche 30 octobre entre 15h et 20h.



En région Centre

Sur l’autoroute A10 au niveau d’Orléans, en direction de la province, le trafic va se charger progressivement le vendredi 28 octobre à partir de 15h et jusqu’en fin de journée, et le samedi 29 octobre toute la journée avec un pic de circulation de 11h à 12h.

Sur l’autoroute A10 dans la région de Tours en direction de Bordeaux, le trafic sera chargé le vendredi 28 octobre en fin de journée, mais également le samedi 29 octobre dès la fin de matinée jusqu’à 14h environ.



Entre Poitiers et Bordeaux

Sur l’autoroute A10, le trafic sera dense en direction de la façade atlantique samedi 29 octobre à la mi-journée.



En vallée du Rhône

Sur l’autoroute A7, la circulation se densifiera dès vendredi 28 octobre à partir de 14h jusqu’à 20h en direction du sud, ainsi que le samedi 29 octobre entre 10h et midi. En direction de Lyon, le trafic devrait connaitre un pic vendredi 28 octobre entre 15h et 18h, puis le lendemain entre 10h et midi.



Entre Toulouse et Narbonne

Sur l’autoroute A61, les difficultés se concentreront samedi 29 octobre entre 11h et midi en direction de la Méditerranée.



Sur le pourtour méditerranéen

Sur l’autoroute A9, en direction de l’Espagne, la circulation s’intensifiera entre Nîmes et Montpellier le vendredi 28 octobre de 15h à 19h, ainsi que le samedi 29 octobre entre 10h et midi. Elle sera également dense entre Béziers et Narbonne samedi en fin de matinée. En direction de Lyon, le trafic sera dense vendredi en fin d’après-midi, samedi à la mi-journée et dimanche en début de soirée.

Sur l’autoroute A8, dans les deux sens de circulation, le trafic pourrait se densifier autour des grandes agglomérations à partir du vendredi 28 octobre en soirée dans le sens des départs, principalement autour d’Aix-en-Provence, et le dimanche 30 octobre soir pour les retours du weekend.