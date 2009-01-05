En Ile-de-France

Dans le sens des retours, le trafic sera important avec des pics attendus vendredi 22 août entre 15h et 20h et samedi 23 août, entre 12h et 20h. La circulation sera également très dense dimanche, entre 12h et minuit.



Sur l'A10

Dans le sens des retours particulièrement, le trafic sera perturbé en journée aux alentours de Poitiers, tout au long du week-end.



Dans le Centre

La circulation sera tout aussi dense à l'approche des grandes agglomérations (Angers sur l'A85, Tours et Orléans sur l'A10).



Dans le grand Ouest, de Bordeaux à Niort

La circulation sera soutenue vendredi 22 août, dès 11h et jusqu'à 19h. Elle se densifiera encore samedi 23 et dimanche 24 août sur l'ensemble de la journée entre 10h et 19h. En direction de Bordeaux, des difficultés sont également attendues dans la journée de samedi, entre 11h et 16h.



En vallée du Rhône, sur l'autoroute A7, en direction du sud

Le trafic sera très dense dès vendredi 22 août de 12h à 18h, puis samedi 23 août entre 9h et 17h. Des pointes de trafic sont également attendues dimanche 24 août, avec une circulation dense entre 11h et 16h.

En direction de Lyon, la circulation sera également très chargée sur l'ensemble du week-end. Des perturbations sont attendues dès jeudi 21 août entre 10h et 19h, vendredi 22 août de 10h à 1h du matin, samedi 23 août, de 9h à 20h, dimanche 24 août, de 10h à 22h, et même lundi 25 août entre 10h et 19h.



Sur le pourtour méditerranéen, sur l'autoroute A9

Entre Nîmes et Montpellier, les trafics les plus denses sont attendus dès vendredi 22 août entre 11h et 20h, puis samedi 23 août, de 9h à 17h et dimanche 24 août de 11h à 17h. La journée du lundi 25 août sera également chargée, avec des pointes de trafic attendus entre 11h et 13h.

En sens inverse, entre Montpellier et Nîmes, la circulation sera très soutenue jeudi 21 août, de 14h à 19h, vendredi 22 août, de 10h à 22h ainsi que samedi 23 et dimanche 24 août, de 10h à 20h. Le trafic devrait également être important lundi 25 août, avec des pointes en fin de matinée et en fin d'après-midi.

La circulation sera par ailleurs soutenue sur l'A9, entre la bifurcation A61/A9 et Béziers, jeudi 21 août, de 11h à 19h, vendredi 22 août, de 10h à 21h et samedi 23 août dès 9h et jusqu'à 20h. Les difficultés se feront également sentir dans la journée de dimanche, entre 11h et 19h et de lundi, entre 11h et 13h.

Le trafic sera également dense, en direction de l'Espagne, samedi 23 août, entre 10h et 16h. Dans l'autre sens de circulation, des perturbations sont attendues dès vendredi 22 août, de 16h à 20h, samedi 23 août, de 10h à 18h et dimanche 24 août matin, entre 10h et 13h.



Entre Toulouse et Narbonne, sur l'autoroute A61

Les plages horaires les plus denses sont attendues vendredi 22 août, de 16h à 18h, samedi 23 août, de 10h à 18h, dimanche 24 août en fin de matinée et dans l'après-midi.

En direction de Toulouse, il faudra s'attendre également à de forts trafics vendredi 22 août, de 11h à 20h, samedi 23 août, de 10h à 16h et dimanche 24 août, de 11h à 20h.



En région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Un trafic soutenu est à prévoir tout au long de la journée du vendredi 22 août sur le contournement de Nice. Samedi 23 août, la circulation restera chargée entre 10h et 17h ainsi que dimanche 24 en soirée, à partir de 17h. Aux portes d'Aix-en-Provence, des difficultés sont attendues samedi 23 août à partir de 11h et jusqu'en début de soirée dans les deux sens de circulation.